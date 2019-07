Amalfi Coast Music & Arts Festival, appuntamento a Minori a Largo Solaio dei Pastai.

L’Amalfi Coast Music & Arts Festival torna a Minori con un nuovo appuntamento dedicato a giovani talenti pianistici.

Nella suggestiva cornice del largo Solaio dè Pastai, mercoledì 10 luglio (ore 21, ingresso libero), si esibiranno alcuni dei tantissimi studenti arrivati da tutto il mondo per le masterclass di alto perfezionamento musicale del festival. In scena XiangChen, Leila Lok, Lydia Shan, Qien Lin, Ting-Hui Lee, Xinyi Wei, Carina Chang Lu, Yiwen Zhang, Shelley Shao, Yisong Huang.

Tra le opere in programma, pagine pianistiche di Franz Schubert (Sonata in la maggiore D.664), Ludwig van Beethoven (Sonata in mi maggiore n.30 op. 109, Sonata in re maggiore n.7 op.10 n. 3), Franz Joseph Haydn (Sonata in do maggiore n. 58), Muzio Clementi (Sonata in si minore op. 40 n.2), Clara Schumann (Sonata in sol minore op.22), Frederic Chopin (Sonata n.2 in si bemolle minore op.35).

A suonare per l’appuntamento successivo sarà, invece, uno degli esponenti della “faculty” dell’ACM&A Festival, James Giles, direttore del programma pianistico della statunitense Northwest University. Il professore americano sarà in concerto giovedì 11 luglio (ore 21, ingresso libero), nella chiesa di San Domenico a Maiori.

