44 Gatti, Winx Club e Club 57, gli eventi speciali del Giffoni Film Festival.

Il 23 e 24 luglio 2019 Rainbow regalerà a bambini e ragazzi presenti alla 49ma edizione del Giffoni Film Festival tutta la grinta e la magia dei personaggi più noti e amati della TV nati dall’estro creativo di Iginio Straffi: i simpatici protagonisti di 44 Gatti, le famose fatine del Winx Club e l’energia del nuovissimo live action Club 57 saranno infatti protagonisti per due giorni di eventi speciali che faranno sognare il festival.

Questo il programma degli appuntamenti Rainbow: il 23 luglio si inizia con il “Rainbow Kids Day”, con gli eventi speciali di 44 Gatti dedicati ai giurati Elements +3 e Winx Club per i giurati Elements +6, mentre il 24 luglio avrà luogo il “Rainbow Teen Day” dedicato ai giurati Elements +10 con Club 57.

Il 23 luglio tornano al Festival i micetti che tanto hanno entusiasmato i bambini durante la scorsa edizione: Lampo, Milady, Pilou e Polpetta, i protagonisti dell’acclamato cartone animato 44 Gatti in onda tutti i giorni su Rai Yoyo. Le canzoni della nuova serie, portate al successo dallo Zecchino d’Oro, hanno già conquistato il cuore dei più piccoli, i quali potranno assistere alla proiezione di uno speciale davvero “gattastico” alle ore 19:00, che sarà seguito dall’incontro con i Buffycats! Questo evento è dedicato ai giurati Elements +3. Nella stessa giornata gli Elements +6 avranno invece l’opportunità di assistere alla proiezione di due episodi inediti dell’ottava stagione della saga delle fatine più glitterate della TV, Winx Club, che quest’anno torneranno ospiti alla Cittadella dopo 5 anni.

Un appuntamento speciale per celebrare un anno davvero importante per le Winx, che hanno debuttato il 28 gennaio 2004 su Rai Due, e che nel 2019 festeggiano il loro 15esimo anniversario.

Bloom, Stella, Flora, Aisha, Musa e Tecna, con la loro magia e la loro amicizia, positività, generosità e impegno, hanno accompagnato in questi anni milioni di bambine in tutto il mondo nella loro crescita e festeggeranno questo traguardo di successo insieme ai fan.

Gli appuntamenti per gli Elements +6 saranno due, uno alle ore 10:00 e uno alle ore 14:00: a seguire i giffoners potranno incontrare le loro eroine e scattarsi tante magiche foto con loro.

I quattro Buffycats e le sei fatine sfileranno poi sul Carpet di #Giffoni2019: i più piccoli verranno coinvolti dai simpatici micetti e dalle eroine più trendy dell’universo in una parata indimenticabile.

Il 24 luglio sarà la volta del “Rainbow Teen Day” dedicato agli Elements +10, che potranno rivivere la magnifica atmosfera di Club 57, il nuovissimo live action prodotto da Rainbow e Nickelodeon in onda su Rai Gulp. I giurati potranno assistere all’anteprima di un episodio inedito della serie, che verrà proiettato per loro in due appuntamenti, alle ore 10:00 e alle ore 14:30, e avranno l’opportunità unica di incontrare in una talk speciale Riccardo Frascari, interprete del protagonista della serie, JJ. Club 57 racconta le avventure romantiche dei protagonisti all’interno dello show tv di musica e ballo più in voga nel 1957, anno in cui vengono catapultati dopo aver viaggiato indietro nel tempo.

La cittadella verrà allestita a tema: ci si potrà trasformare in personaggi degli anni ‘50 grazie al trucco in collaborazione con Making Beauty Academy di Milano, ci sarà un’area jukebox per imparare a ballare in stile anni ‘50 e per prepararsi al frizzante Carpet della giornata, pieno di sorprese, che vedrà Frascari esibirsi in uno strabiliante show di ballo insieme alla Rainbow Crew sulle note di alcune canzoni del programma.