SOS Sport Salerno sabato 25 al SUGC.

Da diversi anni ormai varie discipline dello sport salernitano sono assurte alla gloria nazionale.

La cosa può solo far piacere a chi, come tanti, vede nello sport in generale la base della buona crescita fisica e morale delle giovani generazioni. Esempi importanti di atleti che militano in massima serie diventano sempre elementi di emulazione per i più piccoli. Nonostante questa crescita esponenziale, però, Salerno non ha ancora una struttura adeguata dove queste squadre possano disputare i loro campionati nazionali, facendole sentire, a volte, anche un po’ mortificati quando si recano nelle altre città italiane e verificano con i propri occhi il diverso modo di concepire e nutrire lo sport.

A Salerno sono diverse le discipline che soffrono questa carenza di impianti, per questo un gruppo di ex atleti e dirigenti sportivi ha deciso di lanciare una serie di proposte e una iniziativa di sensibilizzazione rivolta a tutte le componenti della società civile.

La Conferenza Stampa di presentazione dell’iniziativa “SOS SPORT SALERNO” si terrà domani, 25 maggio, alle ore 11.00, nella sede del SUGC, Sindacato Giornalisti, in Corso Garibaldi 194 (quarto piano).