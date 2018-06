Generazione Alleanza, recruiting day mercoledì 27 al Centro Arbostella.

Anche per il 2018 Alleanza Assicurazioni Spa, agenzia di Viale Verdi di Salerno, ricerca persone motivate a intraprendere una carriera di lavoro nel settore assicurativo.

La ricerca è indirizzata a uomini e donne di età compresa tra 25 e 40 anni in possesso di diploma o laurea.

L’incontro è aperto a tutti e si terrà presso il Centro Polifunzionale Giovanile Arbostella, alla presenza dei responsabili di Alleanza Assicurazioni di Salerno. Sarà l’occasione per conoscere ed approfondire le modalità di inserimento lavorativo e le caratteristiche della figura ricercata, ossia quella di account.

Durante l’incontro Alleanza Assicurazioni raccoglierà i curricula delle persone interessate per poi avviare una fase di selezione e formazione.

E’ opportuno, pertanto, venire all’incontro muniti di CV aggiornato.

Per esigenze organizzative è gradito un messaggio di adesione alla giornata all’indirizzo mail info@informagiovanisalerno.it

Alleanza Assicurazioni

Alleanza è una realtà storica del mercato assicurativo italiano e rappresenta all’interno del Gruppo Generali con la mission di essere scelti dalle famiglie per soddisfare i bisogni di risparmio e protezione grazie ad una rete di persone qualificate, appassionate, proattive al servizio degli altri.

Il percorso di inserimento lavorativo

L’inserimento lavorativo di nuove figure prevede un percorso formativo ed è strutturato in modo da supportare ciascun ruolo e facilitare lo sviluppo all’interno della Rete Alleanza. Sono previsti una serie di momenti formativi propedeutici allo sviluppo nel proprio ruolo.

L’inserimento è strutturato prevedendo un chiaro percorso di crescita, un affiancamento nell’ambito di una squadra di lavoro, un processo di formazione continua, un piano provvigionale dedicato con portafoglio clienti e strumenti digitali.

Un fattore determinante nella fase iniziale è il supporto nel raggiungere obiettivi soddisfacenti che si concretizza con l’affiancamento di professionisti qualificati e la presenza di una squadra.

Attraverso la condivisione della programmazione commerciale, l’analisi dei risultati e il confronto totale, il collega Senior trasferisce competenze fondamentali e aiuta il neo inserito ad acquisire una metodologia di lavoro efficace. Attraverso l’utilizzo di strumenti condivisi si acquisiscono capacità e competenze fondamentali per svolgere al meglio l’attività offrendo un servizio qualificato ai potenziali clienti.

Fare parte della Rete Alleanza significa divenire un professionista, unico interlocutore della serenità futura dei Clienti e delle loro famiglie, giocando un fondamentale ruolo sociale.

Informazioni

Per maggiori informazioni non esitare a contattare il Centro Informagiovani di Salerno, tramite form online o via email all’indirizzo info@informagiovanisalerno.it