“Resto al Sud”: finanziamenti estesi ad under 46 e professionisti. L’Ufficio Europa di Teggiano già all’opera.

Potenziare l’azione di sostegno all’imprenditoria del sud Italia. Questo l’obiettivo di ‘Resto al Sud’, programma gestito da Invitalia che amplia ed estende il raggio d’azione. La legge di bilancio 2019, infatti, innalza l’età massima ed amplia la platea dei destinatari degli incentivi.

Si passa da 35 a 45 anni e si fanno rientrare anche i professionisti. Occasione preziosa, quindi, per chi intenda richiedere finanziamenti per restare al sud o tornarci, avviando un’attività imprenditoriale.

Un’opportunità che può essere valutata, approfondita e sviluppata attraverso l’Ufficio Europa di Teggiano, iniziativa fortemente voluta dal Sindaco Michele Di Candia, aperto al pubblico ogni sabato, a partire dalle ore 9.00, presso il Comune di Teggiano, ente che ha conseguito l’accreditamento di Invitalia quale struttura di riferimento per le opportunità previste proprio da ‘Resto al Sud’.

Al riguardo, attraverso lo sportello teggianese, negli scorsi mesi sono già state presentate oltre 50 domande con il supporto tecnico dell’ideatore dell’Ufficio Europa Teggiano Dott. Cono Morello e l’amministratore della QS & Partners Vincenzo Quagliano.

Illustrando sinteticamente le caratteristiche del programma, le agevolazioni ammissibili sono pari a 50.000 euro a persona con un tetto massimo di 200.000 euro. Sono ammesse ditte individuali, società e cooperative, costituite o costituende. Il finanziamento è legato ad una agevolazione che copre il 100% dell’investimento con una parte a fondo perduto del 35% e la restante 65% mutuo a tasso zero, rimborsabile in 8 anni. Le attività finanziabili sono relative al settore industria, artigianato, servizi, turismo, agricoltura (fondo dedicato a parte) e professionisti. Per partecipare bisogna avere un’età compresa tra i 18 ed i 45 anni, risiedere al sud e non essere titolari di altra attività di impresa ‘attiva’.

Per tutte le informazioni e per i dettagli, è possibile far riferimento all’Ufficio Europa di Teggiano e recarsi direttamente presso il Comune teggianese ogni sabato, dalle ore 9.00 alle 12.30. Per aggiornamenti legati a ‘Resto al Sud’ e ad altre opportunità, inoltre, è possibile seguire anche la nuova piattaforma web PercorsoLavoro – www.percorsolavoro.it