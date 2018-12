Radio Forum, la radio dei giovani di Mercato San Severino.

“Si chiama Radio Forum ed è la stazione web radio del Forum dei Giovani di Mercato S.Severino, con programmazione in onda dal 26 novembre, ogni lunedì”.

Ne danno notizia il coordinatore del Forum cittadino dei giovani, Alessio Fiore, e l’assessore comunale alle politiche giovanili, Michela Amoroso.

“L’intento” – dice Fiore –“ consiste nel fornire informazioni di varia natura, con l’utilizzo dei canali social e con trasmissioni ed eventi in diretta facebook, instagram, e con un canale youtube. Ci piace provare a divulgare notizie serie ed importanti, di portata locale e nazionale, con un taglio giovanile, per interessare i piu’ giovani ed i nostri coetanei, sempre meno coinvolti dalla stampa e dalle news dei media tradizionali, anche con un po’ di sana ironia. Avvertiamo il dovere e la responsabilità, come sanseverinesi e come componenti del Forum dei giovani, di trovare tutte le soluzioni per provare a fare aggregazione, coinvolgere e risvegliare il senso di Comunità”.

“Si tratta di idee e progetti” – riferisce il sindaco Antonio Somma – “ che rappresentano anche il frutto del lavoro svolto in questi mesi con i ragazzi del Forum dei giovani, a partire dalla proposta di modifica del regolamento del forum approvato dal Consiglio Comunale, grazie ad una stretta collaborazione e ad una significativa sinergia. Plaudo a queste iniziative, cosi’ come a tutte quelle messe in campo dal Forum, auspicando, anche grazie a queste forme di impegno sociale, una crescente attenzione dei giovani verso la nostra Città ed una sempre maggiore partecipazione ad iniziative analoghe.”

“La web radio è una proposta diretta al mondo dei giovani, alla quale va il mio personale apprezzamento e di tutta l’Amministrazione Comunale “ – dice l’assessore alle politiche giovanili ed alle pari opportunità, Michela Amoroso. –“ Questa iniziativa si aggiunge alle numerose proposte del Forum dei Giovani di Mercato San Severino, messe in campo in questa fase di rilancio, che abbiamo proposto con la nostra Amministrazione Comunale. Ricordo il successo della seconda edizione dei “Rota Games”, in estate, che ha permesso a tantissimi ragazzi, nella cornice di piazza Portanova, di incontrarsi, socializzare, fraternizzare e divertirsi con il beachvolley, il calciobalilla ed il calcio-tennis, il burraco, lo scopone scientifico, il basket e la caccia al tesoro ed i giochi tra le frazioni”.

“La seconda iniziativa cui teniamo molto” – riprende il coordinatore del Forum dei Giovani, Alessio Fiore –“ riguarda la definizione del nuovo logo del Forum. E’ stato pubblicato un bando pubblico, che prevede che i partecipanti al concorso possano inoltrare il modulo di partecipazione insieme all’elaborato tecnico, con consegna presso la sede del Forum dei Giovani o in via telematica alla email ufficiale: forumgiovanimss@gmail.com”