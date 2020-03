Causa lavori di adeguamento alla fognatura di Via Torino, da martedì 10 marzo saranno chiuse al transito l’intersezione e le strade circostanti, ovvero Via Budetti e Via Roma.

La circolazione, per tutta la durata degli interventi, sarà riversata sulla S.S. 18.

La viabilità alternativa verrà indicata da apposita segnaletica.

I lavori si concluderanno entro quarantacinque giorni.