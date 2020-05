Eboli, vietata vendita bevande in vetro.

No alla vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie o bicchieri di vetro.

Lo ha stabilito il sindaco di Eboli, Massimo Cariello, con un’apposita ordinanza – come riporta il sito web radioalfa.fn – nella quale gli esercenti di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono dunque obbligati a utilizzare appositi contenitori monouso.

L’ordinanza è valida fino al 15 ottobre prossimo e comprende anche il divieto di consumo in area pubblica di qualsivoglia alimento o bevanda in contenitori di vetro.

Chiunque viola le disposizioni è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.