Bracigliano, a breve via ai lavori area PIP.

Ci siamo. A breve, nel Comune di Bracigliano (SA), avranno inizio i lavori nell’area PIP, al confine con Ciorani, frazione del Comune di Mercato S. Severino. Si tratta di lavori di urbanizzazione su una vasta area, che copre una superficie di circa 30mila metri quadri e interesseranno la realizzazione di impianti di illuminazione pubblica, della rete idrica e fognaria, di marciapiedi, di parcheggi pubblici e verde attrezzato.

Il ritardo nell’avvio di questa importante opera pubblica è stato determinato da un contenzioso per l’assegnazione dei lavori, instauratosi tra le prime due ditte individuate a seguito della gara d’appalto indetta dall’ente locale e terminata nel maggio del 2018. Sulla questione di carattere giuridico si è definitivamente espresso il Consiglio di Stato, che ha così permesso di risolvere il contenzioso e, di conseguenza, dare il via libera ai lavori, che dovranno avere inizio già dalla prossima primavera, con i lotti che sono stati già assegnati.

“E’ un momento da tempo atteso – ha dichiarato il Sindaco di Bracigliano, Geom. Antonio Rescigno – Finalmente diamo inizio alla realizzazione di importanti opere di urbanizzazione nell’area Pip di Bracigliano, che consentiranno una serie di insediamenti produttivi ed attività artigianali tali da incrementare lo sviluppo e l’economia locali. Un’opportunità che il nostro territorio non può più rimandare e che consentirà, tra l’altro, una crescita dei livelli occupazionali, soprattutto per i nostri giovani”.

I lavori nell’area Pip, favoriranno altresì un fondamentale collegamento e scambio intercommerciale con il limitrofo Comune di Mercato S. Severino, che anche in questa occasione si traduce come opportunità di crescita su più livelli.

Grazie a questi lavori, la vasta area di circa 30mila metri quadri potrà essere adibita a tutte le esigenze degli imprenditori che intenderanno porre le basi per l’avvio delle loro attività, il tutto in sinergia e attraverso un dialogo costruttivo con l’ente, i cui competenti uffici saranno a disposizione per fornire tutte le informazioni del caso.