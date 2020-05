Il Comune di Salerno è intenzionato a riaprire il bando per assegnare i buoni spesa “Fondo Solidale Covid19”. Ci sono ancora da assegnare – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – 268.683 euro dei 784.665 destinati al Comune di Salerno dalla Protezione civile per fornire un aiuto a persone e famiglie in difficoltà economica a seguito dell’emergenza Coronavirus.

Resta solo da stabilire quando e per quanto tempo i termini del bando saranno riaperti resta ancora da stabilirlo.