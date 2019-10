Ravello: lunedì grande festa della musica con oltre 300 studenti del Polo Regionale

LA grande festa della Musica

Lunedì 14 ottobre all’Auditorium di Ravello dalle 10

l’evento conclusivo che celebra il successo del Polo Regionale

istituito per la diffusione della cultura musicale, coreutica e teatrale

Suonano e danzano oltre 300 studenti della Regione

Attesi all’happening l’ex ministro della Pubblica Istruzione Luigi Berlinguer, la coordinatrice del Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti Annalisa Spadolini e il Direttore Generale dell’USR per la Campania Luisa Franzese

12 ottobre 2019 Un happening di musica e danza, per valorizzare l’enorme patrimonio di esperienze che i Licei Musicali e Coreutici della regione Campania hanno saputo costruire grazie alla enorme passione degli studenti e alla professionalità dei loro insegnanti. Lunedì 14 ottobre alle 10 presso l’Auditorium della Musica di Ravello il Polo Regionale per la diffusione della cultura musicale, coreutica e teatrale presenta “La grande festa della Musica”, l’evento organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale della Campania e dal Polo Scolastico Musicale e Coreutico Regionale della Campania.

Sarà la festa della musica, un inno corale alla positività, un “urlo” di gioia, un omaggio alla bellezza. Si esibiranno le sette orchestre (Sinfonica, Ritmo-sinfonica, Plettri, Jazz, Etno popolare, Percussioni, Fiati) e le due compagnie di danza (Classica e Contemporanea), che durante lo scorso anno scolastico si sono esibite in prestigiosi siti della Campania quali l’Auditorium della musica di Ravello, Castel sant’Elmo a Napoli, i Templi di Paestum, l’Arena Flegrea di Napoli, il Teatro Romano di Benevento, il Duomo di Salerno.

Suonano e danzano oltre 300 studenti della Regione. Accolti dal Sindaco Salvatore Di Martino e l’assessore all’istruzione di Ravello Natalia Pinto, sono attesi all’happening Luigi Berlinguer, politico e accademico italiano, già ministro dell’Istruzione tra il 1996 e il 2000, oggi Presidente del Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti, insieme con la coordinatrice Annalisa Spadolini e il Direttore Generale dell’USR per la Campania Luisa Franzese.

IL PROGRAMMA la giornata di festa prenderà il via alle 10.30 con la Compagnia di Danza Classica Licei coreutici della Campania diretta da Alessandra Venonetti e Mimmo Di Dato; a seguire l’esibizione della Compagnia di Danza Contemporanea Licei coreutici della Campania diretta da Gabriella Stazio. Più tardi spazio alla musica con l’Orchestra Sinfonica (60 orchestrali) diretta dal Maestro Nicola Samale, l’Orchestra Sinfonica diretta dal Maestro Carlo Morelli (60 orchestrali e 20 coristi) e l’Orchestra di Fiati diretta dal Maestro Giovanni D’Auria (65 orchestrali). Fitto il programma del pomeriggio, che prenderà il via alle 14 con l’Ensemble Plettri prima e Etno-Popolare poi del Polo Regionale dei Licei Musicali della Campania diretti dal Maestro Michele De Martino (60 orchestrali per orchestra) l’Ensemble Jazz del Polo Regionale dei Licei Musicali della Campania diretto dal Maestro Sandro Deidda (60 orchestrali) ed infine l’Ensemble Percussioni del Polo Regionale dei Licei Musicali della Campania diretto dal Maestro Paolo Cimmino.

L’ELENCO DEI LICEI Liceo Musicale “Paolo Emilio Imbriani” di Avellino; Liceo Musicale “Luigi Einaudi” di Cervinara; Liceo Musicale “Carlo Gesualdo” di Gesualdo ; Liceo Musicale “Umberto Nobile – Roald Amundsen” di Lauro; Liceo Musicale “Rinaldo d’Aquino” di Montella; Liceo Musicale “Giuseppina Guacci” di Benevento; Liceo Musicale “A. Lombardi” di Airola; Liceo Musicale “Carafa Giustiniani” di Cerreto Sannita; Liceo Musicale “Convitto Agostino Nifo” di Sessa Aurunca; Liceo Musicale “Terra di Lavoro” di Caserta; Liceo Musicale “Domenico Cirillo” di Aversa; Liceo Coreutico “O. Conti” di Aversa; Liceo Musicale “Luigi Garofano” di Capua; Liceo Musicale “Galileo Galilei” di Piedimonte Matese; Liceo Musicale e Coreutico “Galileo Galilei” di Mondragone; Liceo Musicale “Leonardo da Vinci” di Vairano Patenora; Liceo Musicale “Margherita di Savoia” di Napoli; Liceo Musicale “Melissa Bassi” di Napoli; Liceo Musicale e Coreutico “Boccioni Palizzi” di Napoli; Liceo Musicale “Bruno Munari” di Acerra; Liceo Musicale “Francesco Severi” di Castellammare di Stabia; Liceo Musicale “G. Albertini” di Nola; Liceo Musicale “Francesco Grandi” di Sorrento; Liceo Musicale “Antonio Rosmini” di Palma Campania; Liceo Musicale “Giuseppe Moscati” di Sant’Antimo; Liceo Musicale “Pitagora – Croce” di Torre Annunziata; Liceo Coreutico “Ernesto Pascal” di Pompei; Liceo Musicale e Coreutico “Alfano I” di Salerno; Liceo Musicale e Coreutico “Alberto Galizia” di Nocera Inferiore; Liceo Musicale “Alfonso Gatto” di Agropoli; Liceo Musicale “Teresa Confalonieri” di Campagna; Liceo Musicale “Marco Galdi” di Cava dei Tirreni; Liceo Musicale “Perito – Levi” di Eboli ; Liceo Musicale “Parmenide” di Vallo della Lucania; Liceo Musicale “Carlo Pisacane” di Sapri.

INFO UTILI L’ingresso è gratuito.

Ufficio Stampa Silvia De Cesare – silviadecesareufficiostampa@gmail.com – 3397360351