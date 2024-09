Venturini al Duomo, Cammarota: chiarezza sugli inviti

“Le polemiche per la ressa di ieri dinanzi al Duomo di Salerno, ove è stato impedito l’accesso a chi non aveva l’invito per il concerto di Bruno Venturini , impongono di fare chiarezza in ragione del pubblicizzato interesse pubblico dell’evento ”

Lo afferma in una nota l’avvocato Antonio Cammarota , presidente della commissione trasparenza al Comune di Salerno.

“Presentare un evento artistico importante come il concerto del cinquantesimo di Bruno Ventutini in conferenza stampa con il Sindaco al Comune di Salerno, tenuto nel Duomo per i festeggiamenti per il Santo Patrono, e quindi come evento gratuito di interesse pubblico con soldi pubblici, e far accedere invece a quanto pare solo ad inviti privati e a numero chiuso, impone l’attenzione della Commissione Trasparenza , che calendarizzerà l’istruttoria acquisendo atti e procedendo alle audizioni necessarie”