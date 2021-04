Vacanze 2021, gli italiani iniziano già a pianificarle

Gli italiani hanno voglia di partire, di tornare a viaggiare facendolo in sicurezza e con le dovute precauzioni. L’esigenza è evidente, la voglia di uscire, rigenerarsi, staccare un po’ la spina e respirare un po’ di libertà che tanto ci è mancata si fa sempre più forte.

E le stime parlano chiaro: un italiano su due sta già pensando alle vacanze da pianificare per quest’anno. A rivelarlo è uno studio dell’Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio di Isnart e Unioncamere che spiega che la metà degli italiani pensa già da ora a come organizzarsi per le ferie.

Il trend porta a scegliere soprattutto l’Italia con la voglia di non allontanarsi troppo da casa prediligendo le mete non troppo affollate, i paesini, le località di montagna e tanti posti che sono vicino a noi e che prima d’ora erano stati poco considerati.

C’è anche però chi pensa all’estero, viaggiando sempre in piena sicurezza e nel rispetto delle regole, studiando al meglio e nei minimi particolari la destinazione da scegliere. I pacchetti vacanza in Italia come all’estero, tra i quali scegliere su tramundi.it, sono davvero tanti. Tutti creati da esperti del mondo di viaggi, ti danno la garanzia di vivere esperienze vacanziere belle, appaganti e in totale sicurezza. Tramundi, il tour operator online esperto nell’organizzazione dei viaggi di gruppo è uno dei player del settore considerato sempre più leader e punto di riferimento per le vacanze.

Viaggiare in sicurezza con Tramundi non è più un sogno. Un viaggio è sempre il condensato di tante esperienze e grazie ai professionisti che vi lavorano da anni puoi vivere la tua vacanza nel modo e nella formula che più preferisci. Per un’estate isolati del mondo scegli il tour in barca, tra le isole più belle dello Stivale ma anche tra i gioielli esteri. Oppure l’adrenalina dei viaggi d’avventura se sei un esploratore e ti piace vivere l’ebbrezza di esperienze sempre nuove solo in compagnia di altri appassionati come te, nel cuore della natura. E se proprio non riesci a fare a meno del mare prediligi gli itinerari nelle spiagge più belle.

E per chi non può proprio staccare dal lavoro ma deve “accontentarsi” di fare metà e metà lavorando in smart working può scegliere gli itinerari appositamente confezionati per dare la possibilità di lavorare in giro per il mondo in location esclusive. Insomma ce n’è veramente per tutti, con la certezza di non essere mai lasciati soli, né nell’organizzazione e nemmeno sul posto con le guide locali che ti accompagno passo passo.