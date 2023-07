Università, trasporti: criticità risolte, servizi in linea con i flussi del periodo

In riferimento alle notizie apparse sulla stampa odierna relativamente ai Servizi di trasporto da e verso i campus di Fisciano e Baronissi, l’Università di Salerno evidenzia che le criticità emerse nella fase di programmazione degli orari estivi degli stessi servizi, sono state gestite e risolte – già da fine giugno – mediante un Tavolo Tecnico convocato ad horas dal Settore Trasporti della Regione Campania. Nello stesso Tavolo sono state, inoltre, discusse le azioni da implementare per il prossimo anno accademico riguardanti i servizi integrativi o aggiuntivi.

Allo stato attuale, i servizi attivi sono coerenti e in linea con i flussi di passeggeri che si osservano nel periodo estivo per i campus universitari. In seguito agli interventi implementati in tal senso dai primi giorni di luglio, non è emersa alcuna criticità, né è stato richiesto dall’utenza, attraverso i consueti canali istituzionali, alcun tipo di azione integrativa.

Si precisa che l’Ateneo – attraverso una Piattaforma dedicata – monitora sistematicamente e lungo tutto l’anno accademico, criticità e disservizi espressi dall’utenza universitaria, in totale coordinamento con la Regione e i rappresentanti delle associazioni studentesche. Tale monitoraggio rende possibile la programmazione con largo anticipo di proposte di intervento o di integrazione dell’offerta complessiva dei servizi di trasporto.

In tale scenario, l’Ateneo ha già discusso con la Regione la necessità di attivare i servizi integrativi messi in campo nello scorso anno accademico, nonché la fattibilità di nuovi collegamenti a supporto di aree geografiche poco servite e ricadenti nel bacino di utenza dell’Università di Salerno.