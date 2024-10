Un torneo di “Flag Rugby” giocato con gioia dai giovani soci dei Club Interact di Salerno e dai giovani rugbisti dell’ASD Salerno Rugby per sostenere il progetto rotariano “End Polio Now”.

“Nel “Flag Rugby, che è una forma di rugby senza contatto, il tradizionale “placcaggio”, che serve a bloccare l’avversario che con la palla corre verso la linea di meta, è sostituito dallo staccare alcuni nastri colorati fissati con del velcro ad una cintura indossata da tutti i giocatori”. A spiegarlo è stato Lucio Radetich, ex giocatore, allenatore federale, già arbitro nazionale di rugby, componente del team dell’Associazione Sportiva Salerno Rugby di Mercato San Severino, presieduta da Giuseppe Forestiero. “Nel “Flag Rugby” – ha spiegato Radetich – “si evita il contatto fisico tra i giocatori perché i giovani che si avvicinano al rugby devono divertirsi e allo stesso tempo devono imparare i rudimenti di questo affascinate sport”. Circa trenta ragazzi e ragazze di varie età sono entrati in campo passandosi la palla all’indietro prima di sfidarsi in partite della durata di due tempi da 7 minuti ciascuno con una pausa di 1 minuto fra un tempo e l’altro sul campo di Rugby “Minelli – Margiotta” di Ciorani di Mercato San Severino in occasione del mini torneo di rugby organizzato dall’Interact Club Salerno Nord dei Due Principati, presieduto dalla giovanissima Giulia De Leo, insieme agli altri Club Interact del territorio: “Interact Club Salerno”, presieduto da Luigi Cioffi; “Interact Club Salerno Est”, presieduto da Maria Rosa Lambiase; e con il sostegno dei Club Rotary padrini: “Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati” presieduto da Lucio De Caro; “Rotary Club Salerno” presieduto da Rino D’Alessio ; “Rotary Club Salerno Est” presieduto da Edoardo Ventura. L’evento sportivo, realizzato con la collaborazione e l’assistenza tecnica dell’Associazione Sportiva Salerno Rugby, presieduta da Giuseppe Forestiero, e con il supporto della “Federazione Italiana Rugby”, rappresentata dal presidente del Comitato Campano, Giuseppe Calicchio, è stato fortemente voluto dal Governatore del “Distretto Rotary 2101” il dottor Antonio Brando che ha ricordato le finalità della manifestazione sportiva:” Il ricavato della serata sarà devoluto al progetto ”End Polio Now” del “Rotary International. I ragazzi dell’Interact hanno svolto un’azione importante avente l’obiettivo di sostenere la campagna di vaccinazione per l’eradicazione della poliomielite nel mondo. I nostri giovani, che rappresentano il nostro futuro, si sono confrontati nell’allegria del gioco del rugby che ha la caratteristica particolare di abbattere ogni frontiera e rivalità al termine di ogni competizione con il famoso “terzo tempo” che dovrebbe caratterizzare tutti i nostri incontri, al di là del confronto e dell’incontro tra persone diverse, ma che hanno valori comuni. Dovrebbe essere sempre possibile avere un “terzo tempo”: avere un punto d’incontro dove, dal confronto, nascano le soluzioni ai problemi. I nostri giovani questo pomeriggio hanno dialogato si sono confrontati nelle diversità, hanno giocato e poi si sono impegnati per sostenere una giusta causa, quella di offrire il vaccino per i bambini che in questo momento, come a Gaza, vivono in una situazione di estrema povertà e disagio e spesso muoiono sotto le bombe di una guerra inutile e assurda. L’Interact è un movimento di giovani che, nell’ambito delle nuove generazioni del Rotary, rappresenta il primo gradino per una crescita consapevole nell’amicizia, nella solidarietà nella piena formazione di donne e uomini del futuro. Questa la magia del Rotary: camminare insieme servire con gioia!”.

Soddisfatto il Presidente del “Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati” Lucio De Caro che, a nome dei presidenti rotariani, ha ringraziato tutti coloro che hanno collaborato alla organizzazione dell’iniziativa: “Un evento durante il quale tra i ragazzi si è rafforzata l’amicizia: praticare uno sport come il rugby è importantissimo dal punto di vista educativo e formativo; aiuta a condividere valori come l’amicizia, lo spirito di sacrificio; trasmette valori importanti come quelli del rispetto degli altri e spinge i ragazzi a socializzare dimenticando per un po’ di usare i cellulari”. Il presidente della Commissione Distrettuale dell’Interact, l’avvocato Vincenzo Cestaro, ha lodato l’iniziativa:” Grazie anche al socio rotariano Giacomo Gatto stiamo vivendo un bel momento di Sport e di Rotary. Attraverso il gioco del rugby i ragazzi stanno insieme nel rispetto dei valori che sono comuni a quelli del Rotary: l’amicizia, la solidarietà, la volontà e la determinazione nel raggiungere gli obiettivi”. L’avvocato Valentina Dell’Acqua, Responsabile per l’Interact del “Rotary Club Salerno Est” ha apprezzato l’iniziativa intrapresa dai giovani dell’Interact:” È partita dai giovani soci del “Club Interact Salerno Nord dei Due Principati”, che ha la sua sede proprio all’interno della grande sala attigua al campo di rugby, l’iniziativa è stata estesa anche agli altri Club interactiani salernitani. È anche un modo per conoscere una nuova realtà e sviluppare nuove amicizie”. Il presidente del Comitato Campano della Federazione Italiana Rugby, Giuseppe Calicchio, ha dato merito al presidente dell’Associazione Salerno Rugby:” Giuseppe Forestiero, insieme a Lucio Radetich, riesce sempre a tenere alta la concentrazione in una zona dove non è facile operare. Grazie al suo impegno e a quello di tutto il suo team sta portando il rugby in tutta la Valle dell’Irno. L’ASD Salerno Rugby è una delle società rugbistiche che sta crescendo di più in Campania”. Anche il presidente Giuseppe Forestiero ha sottolineato il grande senso di solidarietà che caratterizza i componenti di una squadra di rugby:” In questa manifestazione non ci sono stati vincitori ma hanno vinto: l’amicizia, l’impegno, la lealtà e il grande senso di solidarietà che caratterizza tutti i componenti di una squadra di rugby. Insieme superano le difficoltà, con altruismo”. Alla fine delle partite tutti i ragazzi un po’ stanchi, ma sorridenti si sono riuniti a cerchio nel campo e si sono congratulati vicendevolmente. Si sono congratulati con i ragazzi anche gli allenatori federali che hanno arbitrato le partite: Antonio Forestiero, Antonio Magliacano e Giovanni Ruggiero. Tutti insieme hanno insegnato ai ragazzi le regole del rugby. Adulti e ragazzi alla fine delle partite hanno partecipato al cosiddetto “Terzo tempo”, nella “Club House “del campo da rugby “Margiotta- Minelli” dove, intervistati da Giacomo Gatto, hanno raccontato le emozioni vissute: la Presidente dell’Interact Club Salerno Nord dei Due principati, Giulia De Leo, che ha tredici anni, è la più piccola tra tutti i giocatori del mini torneo. Giulia ha manifestato la sua gratitudine per aver partecipato ad una giornata di sport e amicizia:” Mi sono divertita molto oggi, anche perché ho conosciuto meglio i ragazzi degli altri Club Interact con i quali abbiamo socializzato. Gioco a rugby da sei anni negli Under 14 e stiamo cercando di coinvolgere gli altri giocatori a iscriversi all’ Interact”. Entusiasta la presidente dell’Interact Club Salerno Est, Maria Rosa Lambiase:” È la prima volta che gioco a rugby in un campo bellissimo come questo. Non immaginavo di poter provare una sensazione di grande energia che mi ha accompagnato per tutta la partita: ho notato che c’è una grande intesa tra quelli che giocano a rugby. Spero di poter ripetere presto questa esperienza”. Anche il giovane presidente del “Club Interact Salerno”, Luigi Cioffi si è avvicinato per la prima volta al rugby:” È una disciplina sportiva che va oltre lo sport perché condivide valori che sono anche quelli rotariani e, naturalmente interactiani. Ci siamo divertiti molto, mi piacerebbe molto giocare a rugby e sto pensando seriamente di farlo in futuro”. Anche la diciassettenne Rappresentante Distrettuale dell’Interact, Chiara Boccia, che frequenta il Liceo Scientifico a Somma Vesuviana, si è divertita molto:” È bellissimo vedere lo spirito di squadra che c’è tra tutti i giocatori: forse è proprio questo spirito che accomuna il Rugby con l’Interact; entrambi hanno l’obbiettivo di raggiungere un risultato tutti insieme, senza lasciare nessuno indietro, ma anzi aiutando il compagno che potrebbe essere in difficoltà”. Presenti i Past President del “Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati”: Antonella Cocurullo, Angelo Gentile, Vittorio Villari, Antonino Sessa, Fulvio Leo e i tanti soci del sodalizio sportivo tra i quali Carmine Antonio Roberto che ha contribuito al successo della manifestazione. (Foto di Ermanno Lambiase).

Aniello Palumbo