Un passo avanti nel “Caso Fonderie Pisano”: incontro pubblico con il Vicepresidente della Camera dei Deputati On. Sergio Costa, già Ministro dell’Ambiente”

In vista del significativo convegno organizzato dal Movimento 5 Stelle di Salerno sul “Caso Fonderie Pisano”, abbiamo avuto l’opportunità di parlare con Arturo Cosenza, rappresentante del Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Salerno. L’incontro, che si terrà il prossimo venerdì 15 dicembre 2023 alle 17.30 nella Sala Molinari del Complesso dei Cappuccini, promette di essere un momento cruciale per affrontare le problematiche ambientali e di salute pubblica legate alle emissioni delle Fonderie Pisano.

GazzettadiSalerno.it: “Buongiorno, Arturo. Grazie per averci concesso questa intervista. Potrebbe iniziare parlandoci dello studio Spes e del suo impatto sul convegno di venerdì?”

*Arturo Cosenza:* “Certamente. Lo studio Spes ha gettato una luce drammatica sulle conseguenze delle emissioni delle Fonderie Pisano sulla salute dei residenti nelle aree circostanti. Questi dati hanno rafforzato la nostra determinazione nel portare avanti questa battaglia per la salute e l’ambiente, e saranno al centro del dibattito durante il convegno.”

GazzettadiSalerno.it: “Qual è l’obiettivo principale di questo incontro?”

Arturo Cosenza: “L’obiettivo è duplice: da un lato, vogliamo informare la cittadinanza sulla situazione attuale e sulle azioni intraprese. Dall’altro, desideriamo creare un dialogo costruttivo tra i cittadini, le associazioni e le istituzioni per trovare soluzioni concrete e sostenibili.”

GazzettadiSalerno.it: “Quali saranno i punti chiave che verranno trattati dai relatori?”

Arturo Cosenza: “I relatori, tra cui esperti e rappresentanti istituzionali, faranno chiarezza sulla situazione attuale delle Fonderie Pisano, discutendo di impatti ambientali, sanitari ed economici. Inoltre, verranno presentate le iniziative e le azioni legali intraprese fino ad ora.”

GazzettadiSalerno.it: “Come pensa che l’intervento dell’On. Sergio Costa possa influenzare il dibattito?”

Arturo Cosenza: “L’On. Costa, con la sua esperienza come ex Ministro dell’Ambiente, porterà una prospettiva preziosa e autorevole. La sua presenza è un segnale forte dell’importanza che il caso sta assumendo a livello nazionale.”

GazzettadiSalerno.it: “Un ultimo pensiero per i nostri lettori?”

Arturo Cosenza: “Invito tutti a partecipare. È fondamentale che la cittadinanza sia informata e attiva in questioni così cruciali per il nostro futuro ambientale e sociale. Questo convegno è un passo importante verso la risoluzione del ‘Caso Fonderie Pisano’.”

Il convegno di venerdì rappresenta un momento chiave nella lotta per un ambiente più sano e giusto a Salerno. La presenza di figure di spicco e l’attenzione nazionale sul caso sottolineano l’urgenza e l’importanza di questa problematica. La cittadinanza è caldamente invitata a partecipare e a contribuire attivamente a questo dibattito fondamentale.