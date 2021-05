UN ORTO DIDATTICO ALLA SCUOLA VICINANZA DONATO DAI CLUB  ROTARY DI SALERNO, DALLA FONDAZIONE ROTARY E DAL DISTRETTO ROTARY 2100

Sarà inaugurato sabato mattina, alle ore 9,30, alla presenza del Vescovo Andrea Bellandi, e del Sindaco Vincenzo Napoli, l’innovativo “Orto Didattico” della “Scuola Giacinto Vicinanza” di Salerno , diretta dalla professoressa Sabrina Rega, donato dal “Rotary Club Salerno a.f. 1949”, presieduto da Rocco Pietrofeso, insieme agli altri Club Rotary salernitani: “Salerno Est” (presidente Dino Bruno), Rotary Duomo (Alberto Cerracchio), “Salerno Nord dei Due Principati” (Carmelo Orsi), “Salerno Picentia” (Antonio Vicidomini), con il contributo fondamentale della “Fondazione Rotary”, presieduta da Giancarlo Calise, e cofinanziato dal “Distretto Rotary 2100”, presieduto da Massimo Franco. Il progetto dell’Orto Didattico, ideato e curato dall’architetto Umberto Maria Cioffi, Vicepresidente del “Rotary Club Salerno”, ha previsto un insieme di micro orti indipendenti, impiantati in 18 contenitori di legno di abete impermeabilizzati, poggiati su ruote industriali che li rendono mobili. “ Si tratta di un orto mobile alzato che potrà cambiare conformazione in base alle necessità stagionali o per diverso utilizzo a uso formativo dello stesso” ha spiegato l’architetto Cioffi.” Sono state già messe a dimora piante da orto mediterraneo e anche piante officinali della “Scuola Medica Salernitana”. Tante altre saranno piantate dai bambini utilizzando gli attrezzi che abbiamo fornito”.

I contenitori in legno sono posizionati ai lati esterni di tre gazebi in legno lamellare con copertura in telo antipioggia installati all’interno del grande cortile che apparteneva al “Tribunale di Salerno” . “Era utilizzato come parcheggio. Ora è stato annesso all’Istituto Vicinanza e viene utilizzato dai bambini” – ha spiegato con orgoglio ed entusiasmo la Dirigente Scolastica Sabrina Rega –” Ringrazio il Rotary per questa importante donazione. Questa struttura sarà aperta al territorio per eventi formativi e culturali inerenti soprattutto il tema della sostenibilità ambientale. Grazie alla pavimentazione antitrauma in gomma, che è stata installata, sono previste anche attività sportive per i circa 600 bambini dell’Istituto e grazie alla donazione della ditta Siniscalchi di attrezzature ludico – sportive è stata realizzata anche un’area gioco”. Il progetto rientra nell’ambito dei progetti rotariani a favore del territorio volti a tutelare l’ambiente. “La più importante risorsa sostenibile della società sono i bambini e grazie a quest’orto didattico acquisiranno le nozioni che riguardano il ciclo di vita della natura, apprendendo la cultura della sostenibilità ambientale” – ha spiegato il Presidente Rocco Pietrofeso. All’inaugurazione parteciperanno anche il Procuratore della Repubblica Leonida Primicerio e la Presidente di Corte d’Appello Iside Russo.

Aniello Palumbo