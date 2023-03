Un nuovo studio sui migliori roadtrips da intraprendere con un veicolo elettrico: in testa la Costiera Amalfitana!

comparethemarket.com.au ha analizzato i roadtrips più popolari in tutto il mondo per rivelare i percorsi più adatti ai veicoli elettrici in base alla disponibilità di punti di ricarica.

La Costiera Amalfitana è il viaggio su strada EV-friendly più popolare della lista, seguito da vicino da Big Sur e dal percorso Transfagarasan in Romania.

Con l’aumento della popolarità dei veicoli elettrici, le reti di ricarica in tutto il mondo stanno migliorando costantemente, consentendo ai conducenti di veicoli elettrici di mettersi in viaggio ed esplorare destinazioni popolari in tutto il mondo. Ma esattamente quante volte dovrai fermarti per ricaricare la tua auto per completare i roadtrips più instagrammabili in tutto il mondo?

Per scoprirlo, una nuova ricerca di Compare the Market ha compilato un elenco dei roadtrips più popolari (1) in tutto il mondo, per rivelare quali di essi fossero i percorsi più adatti ai veicoli elettrici. Questo è stato calcolato in base alla disponibilità di punti di ricarica e al numero medio di ricariche necessarie per completare ogni viaggio. 3

Secondo i risultati, i 12 viaggi su strada più ecologici in tutto il mondo sono i seguenti:

Rank Paese Viaggio No. of Instagram posts Km Miglia Punti ricarica disponibili

Numero ricariche necessarie* 1 Italy Amalfi Coast 3,555,375 54.06 33.6 23 0.10 2 USA Big Sur 1,506,558 120.51 74.9 6 0.23 3 Irlanda del Nord Causeway Coastal Route 68,323 202.73 126.0 75 0.38 4 Grecia Epirus 232,593 252.61 157.0 31 0.47 5 Norvegia The Atlantic Road 27,012 254.22 158.0 42 0.48 6 Australia The Great Ocean Road 1,433,382 273.53 170.0 8 0.51 7 Francia Costa Azzurra 5,487,608 302.49 188.0 174 0.57 8 Spagna Catalogna 3,509,067 382.94 238.0 135 0.72 9 Germania Romantic Road 35,866 410.30 255.0 300 0.77 10 USA Blue Ridge Parkway 657,982 638.77 397.0 90 1.2 11 USA Pacific Coast Highway 419,182 794.85 494.0 556 1.49 12 Irlanda Wild Atlantic Way 1,711,831 1,148.83 714.0 162 2.16 13 Australia Through the Red Center 27,147 3,029.75 1,883.0 55 5.69 14 USA Route 66 2,078,868 3,715.18 2,309.0 533 6.98

Prendendo il primo posto come il percorso più EV-friendly è il viaggio in Costiera Amalfitana nel Sud Italia. Conosciuta per le sue acque blu e le pittoresche ripide scogliere con graziose case pastello, non sorprende che #amalficoast abbia accumulato più di tre milioni di post su Instagram. Il viaggio panoramico che unisce le città di mare della penisola è il percorso più adatto ai veicoli elettrici con quasi 100 caricabatterie EV disponibili lungo il percorso. I viaggiatori che vogliono prendere questa rotta avranno bisogno di meno di una ricarica per completare l’intero viaggio.

Al secondo posto si trova il famoso pezzo di autostrada californiana sulla costa, Big Sur! Con quasi 1,5 milioni di post su Instagram Big Sur è un pezzo iconico della costa californiana con splendide viste sull’oceano insieme a scogliere rocciose, spiagge tranquille, tonnellate di escursioni e vita marina. Con 78 caricabatterie lungo il percorso di 87 miglia, Big Sur è un’opzione ideale per i conducenti di veicoli elettrici che vogliono esplorare la California con la loro auto.

Dall’altra parte dello stagno e al quarto posto, si trova la rotta di 147 miglia di Great Ocean Road in Australia, nota per le sue scogliere stupende, le spiagge spazzate dal vento, le lussureggianti foreste pluviali e le viste onnipotenti sull’Oceano Pacifico. Inoltre, la Great Ocean Road è un’ottima opzione per un viaggio su strada EV in quanto può essere completata con meno di una carica completa, dato l’elevato numero di disponibilità di caricabatterie EV lungo il percorso.

Ruta 40 in Argentina invece è il viaggio su strada meno adatto ai veicoli elettrici con quasi 10 cariche necessarie per completare il percorso. In effetti, Ruta 40 è il roadtrip più lungo della lista, che si estende per oltre 3.052 miglia. L’altro viaggio negli Stati Uniti nella lista che si estende in otto stati è l’iconica Route 66. Con 89 caricabatterie disponibili su oltre duemila miglia, i viaggiatori dovrebbero caricare il loro EV quasi sei volte per completare questo percorso.

Commentando la ricerca, Stephen Zeller, General Manager of General Insurance di Compare the Market, afferma: “Dal 1960, i viaggi su strada sono stati un modo popolare di viaggiare ed esplorare vicino e lontano in modo conveniente. Quando le frontiere iniziano a riaprire, fare un viaggio on the road nel comfort della nostra auto può essere preferibile a viaggiare a livello internazionale con i mezzi pubblici.

“Viaggiare a lunga distanza con un veicolo elettrico può essere considerato impegnativo a causa della mancanza di stazioni di ricarica e può causare ansia da autonomia. Grazie alle batterie EV migliorate e alla pianificazione, ora puoi andare in molti paesi. Non solo, ma è meglio per il tuo portafoglio e più rispettoso dell’ambiente. Se stai pensando di acquistare un veicolo elettrico, è anche importante considerare i costi di ricarica quando valuti le tue opzioni in quanto ciò può variare a seconda della tariffa energetica di dove ti trovi.”

Per saperne di più sulla ricerca e su ogni roadtrip, visita: https://www.comparethemarket.com.au/car-insurance/features/ev-friendly-road-trips/

Abbiamo raccolto dati da varie fonti / articoli per determinare i viaggi su strada più noti in tutto il mondo. Per scegliere quelli più popolari li abbiamo classificati in base al numero di post di Instagram per l’hashtag di ogni percorso su Instagram.

Quindi abbiamo messo ogni percorso su Google Maps per scoprire la distanza totale di ogni viaggio, sia in miglia che in km, e il numero approssimativo di caricabatterie EV disponibili lungo il percorso. L’autonomia del veicolo elettrico più venduto del 2020 (Tesla Model 3 – 374 miglia) è stata quindi utilizzata come riferimento per vedere quante ricariche sarebbero necessarie se si percorresse ogni viaggio su strada in una Tesla Model 3, che è uno dei veicoli elettrici più comuni.

La durata del viaggio su strada è stata calcolata direttamente da Google Maps in quanto considera le condizioni del traffico e i limiti di velocità locali mentre traccia la distanza effettiva tra il punto di partenza e il punto finale del viaggio