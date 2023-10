Ultimo appuntamento per Namasté Praiano.Oasi Olistica 2023

Sarà l’autunno tiepido a salutare la terza edizione di Namasté Praiano.Oasi olistica.

Dopo il successo degli appuntamenti primaverili, il grande riscontro di giugno all’interno del cartellone Benvenuta Estate! e la special edition di settembre inserita tra le tappe del progetto La magia degli elementi, il primo festival italiano diffuso di yoga, meditazione e discipline olistiche conclude la sua stagione 2023.

Si comincia venerdì 6 ottobre alle 17.00 con il Restorative Iyengar Yoga, per rigenerare corpo e mente, e si continua con il Saluto alla Luna che, attraverso movimenti lenti che allontanano stress e tensioni, riequilibra le energie del nostro corpo e ci prepara ad un sonno ristoratore durante la notte.

Le attività di sabato 7 ottobre cominciano con il Saluto al Sole, per continuare con lo Iyengar Yoga, l’Anukalana Yoga e il Vinyasa Yoga, dove movimento e respiro sono perfettamente sincronizzati nelle sequenze. Si prosegue con il Metodo Feldenkrais® – un supporto per cambiare le cattive abitudini motorie – e con l’Hatha Yoga, ideale per chi è ancora un neofita delle discipline legate allo yoga.

La giornata si conclude con lo Yang Yin Yoga unito alla Meditazione con Campane Tibetane, per una sessione di benessere diffuso seguita da un massaggio sonoro che, attraverso le vibrazioni fisiche naturali degli strumenti tradizionali, regala sollievo al corpo e alla mente.

La novità per la giornata del 7 ottobre è l’introduzione dell’Ayurveda praticata grazie a un’operatrice esperta in trattamenti ayurvedici che sarà disponibile su prenotazione per delle sessioni private e personalizzate. Il termine Āyurveda deriva dal sanscrito, un’antica lingua indiana, ed è l’unione di due parole Ayus (che significa vita) e Veda (che indica la conoscenza). I trattamenti ispirati a questo metodo sono ideali per depurare mente e corpo, e rigenerarsi a pieno.

Namasté Praiano.Oasi Olistica saluta i partecipanti domenica 8 ottobre con il Pranayama, incentrato su tecniche di respirazione, seguito dal Kundalini Yoga, lo “yoga della consapevolezza” che innesca un effetto di benessere su corpo e mente attraverso il risveglio delle energie kundalini.

Il festival Namasté Praiano.Oasi Olistica, come sempre, diffonde la pratica di varie tipologie di yoga e discipline olistiche e si realizza tanto in spazi pubblici che privati. L’intento è quello di abbattere la distanza che si crea tra turisti e cittadini locali per concedere a tutti un momento di benessere da vivere insieme e in piena libertà.

Namasté Praiano.Oasi Olistica è organizzato dall’associazione ApertaMente, con il patrocinio del Comune di Praiano e il supporto del “Distretto Turistico Costa d’Amalfi”.

Per partecipare è necessario iscriversi attraverso la piattaforma del festival. Tutti i dettagli sul sito https://namastepraiano.it/. Per maggiori informazioni e dettagli: info@namastepraiano.it