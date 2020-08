Pepe Mastro Dolciere: una linea esclusiva di amenities per il Belmond Hotel Caruso di Ravello in Costiera Amalfitana.

La cura doviziosa dei particolari, l’accurata scelta delle materie prime fino allo sviluppo finale dei prodotti dolciari: sono le ragioni che hanno spinto il Belmond Hotel Caruso e Villa Margherita di Ravello a scegliere la storica pasticceria di Sant’Egidio del Monte Albino per la realizzazione di una capsule collection di amenities destinati al welcome in camera e al mini bar.

Lo storico albergo della famiglia Caruso, fondato nel 1893 ed allocato nell’antico palazzo d’Afflitto risalente all’undicesimo secolo, la cui gestione è passata nel 2000 alla compagnia Orient Express (divenuta Belmond nel 2014), offre magnifiche viste sulla Costiera Amalfitana. La struttura, affermatasi nell’olimpo dell’ospitalità di lusso mondiale con ben 50 camere e la disponibilità di Villa Margherita, una raffinata ed esclusiva residenza privata di circa 200 mq che sorge a pochi metri dall’hotel, ha infatti una vista spettacolare sul mare con giardini all’italiana posti su diversi terrazzamenti, interni storici con soffitti affrescati ed una piscina che ipnotizza letteralmente il turista. Quest’ultima, definita “Infinity Pool”, si colloca regolarmente tra le più spettacolari del mondo in un’esperienza che viene definita “sospesa tra mare e cielo”. Il tutto anche grazie agli sforzi del general manager dell’hotel, Alfonso Pacifico, insediatosi a settembre del 2019 e da sempre distintosi per la sua profonda conoscenza dell’operatività e della finanza alberghiera, aggiunta alla voglia di portare l’esperienza dell’ospite ad elevati standard qualitativi di servizio e accoglienza.

Luoghi questi, dalla straordinaria bellezza, che Pepe Mastro Dolciere valorizza con la sua arte pasticcera e l’appropriata eleganza della sua linea di amenities, creata in esclusiva. La storica pasticceria, con unica sede a Sant’Egidio del Monte Albino, condivide, infatti, con il Belmond Hotel Caruso il rispetto e la valorizzazione delle tradizioni gastronomiche locali, la selezione e l’utilizzo per le proprie creazioni solo di materie prime di primissima qualità ed una lunga passione per l’ospitalità.

«Con questo periodo di emergenza sanitaria, dominata dal COVID-19, ci siamo dovuti reinventare ed abbiamo completamente rivisto tutte le nostre procedure operative, attenendoci ai severi protocolli di sicurezza che ci sono stati dettati dal gruppo Belmond», afferma Domenico Pellegrino, Food and Beverage manager dell’Hotel Caruso. «Il nostro obiettivo primario è garantire la massima sicurezza sia ai nostri ospiti che frequentano l’albergo, sia ai nostri collaboratori. Questo connubio ci ha spinto oggi a rivedere i nostri standard di servizio, attenendoci principalmente al manuale HACCP di autocontrollo e mettendo in pratica delle piccole procedure atte a garantire una totale sicurezza: si è, così, partiti dall’idea di far realizzare dei prodotti confezionati all’origine, che riducessero quindi a zero il rischio di contaminazione».

Il Belmond Hotel Caruso è universalmente riconosciuto come un polo di eccellenza dell’ospitalità ad altissimo livello in Costiera Amalfitana, e la linea di amenities firmata da Pepe Mastro Dolciere in esclusiva per il Belmond Hotel Caruso, esprime la quintessenza dell’arte pasticcera italiana. E’ composta sia da amenities per il minibar che per il welcome in camera: i babà in vasocottura da 80gr al rhum e al limoncello, le cortecce alle mandorle con cioccolato bianco aromatizzato al limone e all’arancia, sono disponibili nel minibar; mentre il biscotto “Pan del Cilento”, realizzato con pinoli e fichi bianchi proveniente dal Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, ed il biscotto “Delizia del mattino”, realizzato con finissimo cioccolato al latte, sono disponibili per il benvenuto.

«Quando arrivai al Caruso, nell’inverno del 2019, mi dedicai immediatamente alla ristrutturazione del progetto minibar e del welcome in camera, orientando il focus verso l’idea di renderli più attuali e contemporanei. Mi misi all’opera per selezionare dei fornitori ed ebbi l’idea di rivolgermi ad un maestro pasticciere locale per chiedergli di creare qualcosa ad hoc per l’Hotel. Dopo varie ricerche in loco, decidemmo di avviare questa collaborazione con il Maestro Alfonso Pepe ed i fratelli Prisco e Giuseppe, essendo loro leader per la produzione dolciaria», afferma Pellegrino, «Non abbiamo fornitori ma partner; questi devono rispecchiare i nostri valori: ovvero, la flessibilità, l’autenticità, attributi, questi, che consentono di poter soddisfare qualsiasi esigenza, e di andare oltre le aspettative del nostro ospite tipo; nonché soprattutto l’utilizzo di materie prime di altissima qualità provenienti dal territorio. Così in sinergia con Pepe abbiamo pensato ad una linea di dolci che ricordano i nostri luoghi, i profumi ed i sapori del nostro ricco territorio» ha aggiunto.

«In Pepe Mastro Dolciere, facciamo della professionalità, dell’artigianalità e dell’accuratissima selezione delle materie prime le fondamenta sulle quali si basa la nostra attività, ormai sempre più nota a livello nazionale ed internazionale. Valori simili a quelli del Caruso, e per tale motivo siamo davvero orgogliosi di aver ideato questa linea di amenities esclusivamente per questo importante hotel», afferma il maestro pasticcere Giuseppe Pepe.

Di recente, nella sesta edizione del “World Pastry Stars”, svoltasi a Milano il 20 e 21 maggio del 2019 e che ha rappresentato il fulcro mondiale di ciò che è la pasticceria e delle sue future evoluzioni, la storica pasticceria di Sant’Egidio del Monte Albino è stata insignita del “World Pastry Stars”. La stella del WPS assegnata a Pepe Mastro Dolcire, ha premiato l’impegno, la ricerca, la trasparenza ed il sacrificio, che tutta la grande famiglia Pepe impiega ogni giorno per mettere il “cliente” al centro del proprio operato.

«Il nostro laboratorio è sempre brulicante di colori, si spazia dalla frutta candita alla pasta di zucchero: insomma, è sempre un continuo di emozioni. Emozionarsi è la cosa più naturale del mondo, ed è quello che facciamo quando realizziamo un nostro dolce…magari abbiamo visto quelle operazioni decine e decine di volte, ma per noi è sempre un’emozione unica, come lo sarà il ricordo del premio ritirato a Milano», ha aggiunto il maestro pasticciere Prisco Pepe.

«Pertanto, per i tanti ospiti provenienti dalle più disparate parti del mondo, sarà possibile degustare, e magari portare con sé, come souvenir, tante dolci creazioni di Pepe Mastro Dolciere. Abbiamo colto con grande entusiamo l’invito di Domenico Pellegrino di realizzare questa capsule collection di amenities, e siamo davvero felici che gli ospiti dell’hotel apprezzino particolarmente la bontà delle nostre preparazioni dolciarie», ha concluso Marco Cascone, PR manager di Pepe Mastro Dolciere.