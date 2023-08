Tornano i Riti Propiziatori della Principessa Costanza a Teggiano

A grande richiesta ritornano a Teggiano i “riti propiziatori” in attesa dell’arrivo della Principessa Costanza. La voglia di esorcizzare simpaticamente le negatività degli anni pandemici e insieme l’entusiasmo incontenibile dei giovani sono i catalizzatori di “Aspettando la Principessa Costanza”, evento introduttivo alla Festa Medievale vera e propria, proposto dalla Pro Loco Teggiano nella serata del 10 agosto.

In realtà, come spiega il presidente Biagio Matera, si tratta in qualche modo di un ritorno alle origini: “Nei primi anni -spiega il presidente- la nostra manifestazione si svolgeva in un periodo diverso da quello attuale, tra il 16 e il 18 agosto. E dal momento che il giorno precedente all’inizio della kermesse era proprio quello di Ferragosto, avevamo questa serata introduttiva, molto meno impegnativa da un punto di vista della rigorosità storica. Era un evento votato al divertimento e caratterizzato da una atmosfera liberatoria, nella quale leggende, riti propiziatori e pratiche magiche si intrecciavano con canti, balli e ovviamente con il buon cibo”.

Sono stati proprio i più giovani, per esorcizzare in qualche modo tutto quello che è successo negli anni scorsi, a voler riproporre questa serata introduttiva. Appello immediatamente accolto dalla Pro Loco Teggiano: “C’è tanta voglia di stare insieme e di divertirsi -conferma Matera- ed è comprensibile, dopo anni nei quali le vite di tutti, in particolare quelle dei giovani, sono state sconvolte. Abbiamo vissuto momenti difficili, e non sono finiti: ci è sembrato quindi naturale accontentare i nostri giovani e riprendere una tradizione che esisteva agli albori della nostra manifestazione. Invito dunque tutti -conclude il Presidente della Pro Loco Teggiano- a venire a Teggiano già nella serata del 10 agosto, per aspettare insieme e con grande allegria l’arrivo della Principessa Costanza”.

“Aspettando la Principessa Costanza” è in programma giovedì 10 agosto in Piazza San Cono e in Piazza Portello, a partire dalle ore 21:00. Druidi e streghe si raduneranno per eseguire magie e rituali, compagnie di bardi narreranno antichi e leggendari racconti, e tutto lo Stato di Diano si vestirà di danze e canti, nella serata che precede i solenni festeggiamenti. Per l’occasione saranno allestite Taverne a tema, e si potrà vivere una notte originale e divertente, cominciando a calarsi nell’atmosfera della Festa Medievale per eccellenza, oramai diventata un evento istituzionale che travalica i confini regionali.

GLI APPUNTAMENTI A TEGGIANO:

– “ASPETTANDO LA PRINCIPESSA COSTANZA”: 10 AGOSTO

– “ALLA TAVOLA DELLA PRINCIPESSA COSTANZA”: 11,12 E 13 AGOSTO

Conferenza Stampa di presentazione:

Mercoledì 9 agosto – Ore 10:30 – Complesso della SS. Pietà