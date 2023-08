Musica da camera e jazz a Praiano

Sacro e profano si passano il testimone per le date agostane del festival Praiano Chambre and Jazz Music 2023. È tutto pronto per due concerti imperdibili, accomunati da sonorità eleganti ma differenti per storia e stile.

Si parte Sabato 12 agosto alle 20.30 nella Chiesa di San Luca, con l’Omaggio alla Vergine, concerto per organo del Trio Sfere.

Verrà eseguito un repertorio di musica antica legato al culto religioso, durante il quale si alterneranno brani organistici e vocali. In particolare, si attingerà a melodie del ‘600 e ‘700 italiano, con varie perle della scuola napoletana che ben si mescolano alle sonorità scintillanti dell’organo settecentesco della chiesa ospitante. Da Razzi a Zipoli, passando per Antonio Valente, Bernardo Pasquini, Alessandro Grandi, Alessandro Stradella, Scarlatti padre e figlio e tanti altri ancora.

Il Trio Sfere nasce dall’incontro di tre artiste italo-belghe desiderose di magnificare la musica e la lingua italiana, ed è composto da Fabiola Moscato (organo), Gabriella Reati (soprano) e Lisa Salomonowicz (mezzosoprano), che hanno unito i loro talenti musicali per diffondere programmi che spaziano dalla musica medievale a quella contemporanea.

Dalla devota sacralità della serata di sabato, ci spostiamo verso territori sonori più contemporanei con la Praiano Jazz Night in programma Domenica 13 agosto alle 21.30.

Protagonista alla Congrega del Rosario, sarà l’Annarita Scarpa Quartet, che nasce tra le mura del Conservatorio di Napoli San Pietro a Majella in cui i giovani musicisti (Carolina Franco alla voce, Annarita Scarpa alla chitarra, André Ferreira al contrabbasso, Cristiano de Pascale alla batteria) si sono conosciuti e hanno scambiato facilmente parole e note musicali, creando energia e condividendo fin da subito la passione per il jazz.

Nel loro repertorio presenteranno brani del periodo bebop tra cui Charlie Parker (Billie’s Bounce) e Miles Davis (Solar) e standard tratti da musical e film degli anni ’40 e ’50, come There will never be another you, Days of wine and roses, Softly as in a morning sunrise, Have you met miss Jones e altri ancora.

Il festival Praiano Chambre and Jazz Music continua, dunque, a celebrare la diversità musicale, proponendosi di soddisfare gusti musicali di ogni tipo.

L’iniziativa è organizzata dall’omonima associazione con il patrocinio del Comune di Praiano.