Torna la masterclass di corno a Minori

“il linguaggio della musica è un linguaggio che solo l’anima capisce, ma che l’anima non potrà mai tradurre” (Arnold Bennett).

Dal 25 al 30 luglio a Minori si parlerà di musica. Nello splendido scenario, tra il verde dei monti e l’azzurro del cielo e del mare, si terrà la VI Edizione del Simposio Masterclass “MEDITERRANEO HORN MEETING”, organizzato dall’Associazione Musikanten in collaborazione con l’Accademia Mediterranea del Corno. Quest’anno sarà presente una grande artista di fama mondiale che dalla splendida Spagna ci onorerà con la sua presenza ed eleganza la Maestra Nury Guarnaschelli.

Durante le giornate del festival verrà indetto un concorso percorso a premi diviso in tre categorie (anni 8-15; anni 16-18; anni 19 in poi). Il concorso prevede una semifinale ed una finale. I finalisti suoneranno nella suggestiva piazza LARGO SOLAIO DEI PASTAI accompagnati dal trio Musikanten. La commissione giudicatrice sarà formata dai maestri partecipanti al simposio Maestro Roberto Miele, Maestro Carmine Pinto, Maestro Nilo Caracristi, Maestro Loris Antiga, Maestro Lorenzo Panebianco e il presidente di commissione sarà la Maestra Nury Guarnaschelli. Tale evento è reso possibile dal lavoro ininterrotto del Direttore Artistico Antonio Proto e sempre vicino ai giovani artisti del corno ai quali dona il suo tempo e la sua arte. Tutto ciò è realizzato grazie al patrocinio del Comune di Minori e del Sindaco Andrea Reale, sempre presente per queste manifestazioni artistico-culturali che contribuiscono a diffondere le bellezze della nostra terra, e agli sponsor che permettono la realizzazione dell’evento. Tra lezioni e convegni gli allievi e Maestri allieteranno le serate con concerti a tutti i presenti. Anche quest’anno ci sarà il consueto appuntamento, tanto atteso dalla cittadinanza, “NAVIGANDO TRA I SUONI DEL MARE” concerto che si terrà sul traghetto messo a disposizione dalla società Travelmar.

Il Direttore Artistico M° Antonio Proto