Torna il Natale in Giallo del SalerNoir Festival le notti di Barliario, primo appuntamento domenica 13.

Gialli storici, thriller, cosy crime, il genere letterario più amato dai lettori continua ad accogliere nuove forme di racconto, nuovi personaggi e nuovi luoghi per ambientare le storie. L’Associazione Porto delle Nebbie offre questo spunto di riflessione con la prossima edizione del Natale in Giallo, costola invernale del SalerNoir Festival le notti di Barliario, che si terrà, come sempre, tra la metà di novembre e la metà di dicembre, e abbinerà gli autori alle bellezze di Salerno.

Si comincia con un matinée, grazie alla collaborazione con Le Domeniche ad Arte della Provincia di Salerno e del Cta Salerno; domenica 13 novembre alle 11, al Museo provinciale, Massimo Arcangeli presenterà il suo “Arrigo” (Bollati Boringhieri); dialogherà con l’autore Pina Masturzo. Martedì 15 novembre, alle 18, al Circolo Canottieri Irno, grazie alla collaborazione con la Inner Wheel Salerno, sarà in città l’autore abruzzese Romano De Marco con il suo “La casa sul promontorio” (Salani); dialogherà con lui Angelo Cennamo, con le introduzioni della presidente Inner Wheel Emma Magaldi e della direttrice artistica del festival Piera Carlomagno. Mercoledì 30 novembre, alle 18, al Club Velico Salernitano, Tina Cacciaglia, presenterà la scrittrice romana Cinzia Giorgio con il suo “Cassandra” (Newton Compton). A dicembre si comincia mercoledì 7, alle 18, ancora al Club Velico Salernitano, con Barbara Perna e il suo “Annabella Abbondante. L’essenziale è invisibile agli occhi” (Giunti), che sarà presentato da Alfonso Sarno. A entrambe le serate del Club Velico Salernitano, che saranno introdotte da Rosanna Belladonna, parteciperà con letture a più voci, la Compagnia dell’Eclissi. Si chiude il 19 dicembre sabato, con l’attesissimo ritorno del commissario Ricciardi. Sarà a Salerno Maurizio de Giovanni che racconterà “Caminito” in dialogo con Massimiliano Amato a Palazzo di Città.

Natale in Giallo del SalerNoir Festival le notti di Barliario è organizzato dall’associazione Porto delle Nebbie in collaborazione con la Fondazione Carisal, sotto il patrocinio del Comune di Salerno. Direttrice artistica è Piera Carlomagno, direttrice organizzativa Rosanna Belladonna, Responsabile del Progetto Scuole Pina Masturzo, Direttore del Premio Veraldi, Massimiliano Amato. Responsabile di progetto per la Fondazione Carisal è Gabriella Monetta.