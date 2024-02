Tommasetti a Salerno al fianco degli agricoltori

Aurelio Tommasetti al fianco di agricoltori. Questa mattina il consigliere regionale della Campania della Lega ha partecipato alla manifestazione tenutasi a Salerno nell’ambito della protesta dei trattori.

“Ho voluto portare il mio saluto e soprattutto il mio sostegno alla battaglia di questi lavoratori, i quali non chiedono altro che il rispetto della loro dignità – ha affermato Tommasetti – Gli agricoltori, specie in un contesto come quello della Campania, rappresentano risorse vitali per la sofferente economia del territorio. Ho ascoltato le loro legittime istanze garantendo il mio impegno a farmene carico a livello regionale, in armonia con le posizioni della Lega a difesa dell’agricoltura italiana in Europa”.