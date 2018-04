Accordo Sella-Alipay: nei negozi e sui siti italiani si potrà pagare con l’app di Alibaba Group.

Fare shopping per gli oltre 3 milioni di turisti cinesi in arrivo ogni anno nel nostro Paese sarà sempre più a portata di smartphone grazie all’accordo siglato tra Gestpay, la soluzione italiana per la gestione dei pagamenti online del Gruppo Sella, e Alipay, piattaforma di pagamento di Ant Financial, parte di Alibaba Group.

Il made in Italy e la destinazione Italia sono sempre più attraenti per il mercato cinese, come dimostrato dal recente studio realizzato da Nielsen per Alipay che evidenzia come il budget allocato dal turista cinese per la vacanza in Europa sia superiore ai 3700 dollari, cifra spesso spesa nei negozi di articoli di lusso, nei ristoranti e nel nostro artigianato. L’app di Alipay, installata sul 99% degli smartphone dei turisti e utilizzata dal 63% dei turisti cinesi nei negozi che la accettano, si configura così come la modalità di pagamento più diffusa.

Grazie all’accordo fra Gestpay e Alipay ciò avverrà in maniera ancora più semplice. I possessori di un wallet Alipay potranno infatti acquistare nei negozi fisici e online abilitati lungo tutta la penisola; inoltre potranno fare acquisti online anche dalla Cina e da tutto il mondo sui siti di e-commerce che utilizzano Gestpay, una delle piattaforme di accettazione e gestione dei pagamenti più diffuse in Italia per numero di clienti e operazioni, e già utilizzata in oltre 20 Paesi.

La piattaforma, realizzata dal team di specialisti “payments” del Gruppo Sella in collaborazione con la società Vipera (*) in cui il Gruppo ha investito nel 2017, consentirà di installare sui principali Pos già oggi disponibili presso i negozi un applicativo che genera un QR Code sullo schermo o sulla ricevuta. Inquadrando il QR Code con il wallet Alipay il cliente potrà pagare via mobile.

In linea con l’obiettivo strategico delle piattaforme di Open Banking, il Gruppo Sella rende inoltre disponibile una infrastruttura di API che consente di abilitare lo stesso strumento di pagamento anche su terminali di vendita oltre al Pos, che potranno così incorporare nei loro applicativi questo innovativo strumento di pagamento.

Grazie a questa operazione, Gestpay ed Alipay affiancano sempre più gli esercenti per attirare il mercato degli acquisti dalla Cina e danno ulteriore impulso ai servizi messi a disposizione di coloro che lavorano con una clientela internazionale e in particolare con quella proveniente dai Paesi asiatici, sempre più sensibile ai prodotti del made in Italy.