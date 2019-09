Teatro La Ribalta, presentata la nuova stagione.

Si è tenuta questo pomeriggio la conferenza di presentazione che sancisce l’apertura ufficiale della stagione teatrale 2019/20 del teatro La Ribalta che porta la firma della direttrice artistica Valentina Mustaro. Sono, ormai, otto gli anni che vedono protagonista l’associazione culturale nella gestione della struttura situata in via Salvatore Calenda, 98. Un impianto in autofinanziamento che esiste grazie alla determinazione e all’impegno dei soci dell’associazione culturale La Ribalta, nata nel 2003 e costituita con lo scopo di promuovere la conoscenza del teatro in ogni sua forma e di avvicinare anche le nuove generazioni a questo mondo attraverso workshop, incontri, conferenze e corsi di formazione.

Riconfermata, quindi, anche la struttura artistica dello scorso anno: 20 spettacoli, suddivisi ed organizzati in due cartelloni differenti.

La prima certezza è sicuramente rappresentata dalla rassegna I Diversi Volti del Teatro, nata con l’intento di racchiudere il Teatro nelle sue diverse forme di spettacolo: dal musical alla commedia, dal dramma al cabaret passando per la pantomima. Il cartellone si suddivide in 11 spettacoli; si parte con Quei loschi Figuri il 5 ottobre con i ragazzi della scuola di teatro, mentre si conclude il tutto il 24 maggio con De Pretore Vincenzo con la compagnia padrona di casa. Oltre questi due spettacoli la compagnia La Ribalta proporrà Don Chisciotte (in chiave Commedia dell’Arte), Trovarsi (spettacolo sperimentale) e L’Orso e la domanda di matrimonio di Cechov. Spazio poi ai Rosso e Nero, compagnia in cartellone per il quarto anno consecutivo, con Chi t’è morto? testo di Danilo Napoli e Antonella Barcellona. Altro ritorno sarà rappresentato dalla compagnia Artenauta con la regia di Simona Tortora. E ancora le “nuove proposte”: Crescere insieme con il teatro con un suggestivo spettacolo musicale, La Proposta di Altavilla che porterà sul palco il tema della Follia, ed in fine Vernicefresca con La Matassa, tratto da Filumena Marturano, e Bardamu con Vajaina, spettacolo di nuova drammaturgia scritto da Francesco Amendola.

Riconfermata anche Piccole emozioni, la punta di diamante de La Ribalta, che anche per questo nuovo anno proverà a far sognare i più piccoli con otto appuntamenti, che viste le numerose richieste saranno composti da due repliche consecutive. La kermesse, acclamata da numerose famiglie della nostra città, vedrà la piena collaborazione della libroteca Saremo Alberi, che oltre a garantire uno spettacolo in cartellone, continuerà ad offrire al pubblico un pre-show con letture animate e momenti di intrattenimento. Tra le novità di quest’anno troviamo la partecipazione al cartellone della compagnia Cast di Isernia e Interlunium di Mercato San Severino. Fondamentale la partecipazione della ludoteca Baby Planet, che ha creduto ancora una volta nel progetto diventando sponsor e partner di Piccole Emozioni.

Accanto ai diversi cartelloni sopra indicati, il teatro La Ribalta da anni da ampio spazio alla scuola di teatro e alla formazione artistica attraverso i corsi di teatro suddivisi per età (Ludoteatro dedicato ai bambini dai 3 ai 7 anni; corso di teatro ragazzi per bambini dagli 8 ai 12 anni; corso di teatro adolescenti per ragazzi dai 14 ai 17 anni e naturalmente la scuola di teatro per Adulti, suddiviso in principianti e avanzato). I corsi sono finalizzati all’ingresso di nuovi attori in compagnia e sono curati dalla stessa Valentina Mustaro, che grazie alla sua preparazione riesce da anni ad unire l’aspetto pedagogico dell’arte con quello formativo del teatro, attraverso lo studio di sé stessi, dei propri limiti, delle proprie emozioni e capacità; formando così attori consapevoli di sé e preparati ai diversi ruoli da interpretare. Inoltre, ad affiancare le attività di formazione teatrale, avremo nuovamente il piacere di ospitare Sara Arpino e Francesco Ruocco, rispettivamente con laboratori di “Danza” e lezioni di “Canto e Tecnica vocale” (metodo “FREE VOICE SYSTEM”).

Non mancheranno anche stage e training, infatti, dopo i Maestri Michele Monetta e Claudio Spadola, il teatro si impegna ad ospitare Gary Brackett con uno stage dedicato al Living Theatre.

Chiudiamo ricordando il prossimo appuntamento: l’Open Day del teatro che si terrà il 14 Settembre. Un’intera giornata di performance, lezioni aperte, dove sarà possibile conoscere e assistere alle numerose attività e visitare la nostra struttura. Insomma, più che stagione teatrale è giusto parlare di ESPERIENZA ARTISTICA vista la vastità dell’offerta e la capacità di immersione all’interno di un mondo che continuamente ricerca la bellezza dell’espressione.

Per restare sempre aggiornati su tutte le novità, ma anche avere informazioni sugli orari dei singoli spettacoli, la disponibilità dei posti e gli abbonamenti potete consultare la nostra pagina Facebook ufficiale (Teatro La Ribalta di Salerno) oppure chiamare al numero 329 2167636.