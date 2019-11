Le voci di dentro, sabato 23 e domenica 24 al Teatro Il Piccolo di Cava.

Sabato 23 e domenica 24 Novembre la Stagione 2019/2020 del Teatro Il Piccolo di Cava, sito in P.zza V. Emanuele III a Cava de’ Tirreni (adiacente al Duomo cittadino) continua, dopo il successo dell’apertura con “Un’eredità poco mancina”.

In scena, in un esperimento più unico che raro nella storia recente del Teatro Cavese, le due compagnie Arcoscenico e Piccolo Teatro al Borgo si esibiranno mescolando i membri dei due gruppi per presentare Le voci di dentro di Eduardo De Filippo, con la sapiente regia di Mimmo Venditti.

Un tentativo di fare un altro passo avanti nella collaborazione tra le due Associazioni, con un testo capolavoro del teatro classico già repertorio della storica compagnia Piccolo Teatro al Borgo. Inizio sabato alle 20.30 e domenica in replica alle 18.00.