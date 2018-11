Era d’ottobre, Paolo Mieli al Teatro Verdi martedì 20.

Un omaggio in teatro, quello di Paolo Mieli, a cento anni di storia: 1917-2017.

La scena di Era d’ottobre si apre con le immagini del film di Eisenstein dedicato alla rivoluzione bolscevica e, successivamente, con il quadro I funerali di Togliatti di Renato Guttuso.

È da quel dipinto che, per raccontare i cento anni dalla Rivoluzione Russa (1917-2017), Paolo Mieli prende spunto provando a spiegare perché alcuni dei grandi protagonisti della storia – lunga un secolo – del comunismo (Lenin, Stalin, Togliatti, Dolores Ibarruri, Ho Chi Minh) sono rappresentati e altri (Trotzky, Krusciov, Mao, Fidel Castro, Che Guevara, Solgenitsin, Dubcek) no.

A ognuno di questi personaggi è dedicato un ritratto nel corso di un racconto che incrocia la Guerra Civile spagnola, il secondo conflitto mondiale, la destalinizzazione, i gulag, il dissenso sovietico, le lotte di liberazione, la Rivoluzione cinese, quella cubana, la rivolta d’Ungheria, la Primavera di Praga, la guerra di Corea e quella del Vietnam.

Per concludere il tutto con la stagione di Gorbaciov, nonché con il crollo del muro di Berlino (1989).

martedì 20 novembre (ore 21)

PAOLO MIELI

ERA D’OTTOBRE

di Paolo Mieli

regia Angelo Generali

Paolo Mieli è giornalista, saggista ed esperto di storia; nasce da una famiglia di origini ebraiche.

Il padre è Renato Mieli, importante giornalista e fondatore dell’ANSA.

Già dall’età di 18 anni inizia a lavorare per i quotidiani, cominciando presso L’Espresso, dove lavorerà per circa un ventennio. Milita, parallelamente, in movimenti politici sessantottini che lo influenzeranno in campo giornalistico. Negli anni Settanta frequenta la facoltà di Storia moderna e presto inizia a lavorare per La Repubblica fino a quando, negli anni Novanta, approda a La Stampa, di cui diviene anche direttore. Dal 1992 al 1997 e dal 2004 al 2009 dirige il Corriere della Sera.

Dal 2007 Mieli diventa direttore editoriale del gruppo RCS e, dopo la scomparsa di Indro Montanelli, si occupa della rubrica giornaliera “Lettere al Corriere”, dove dialoga con i lettori su temi prevalentemente storici.

Nel 2008 Mieli lascia la direzione della testata per assumere l’incarico di presidente di RCS Libri. Da alcuni anni tiene regolarmente un seminario sulla “Storia dell’Italia Repubblicana” presso la Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi di Milano.

È membro del comitato scientifico della Fondazione Italia USA e della Fondazione SUM, legata all’Istituto Italiano di Scienze Umane. In ambito televisivo è presente nelle trasmissioni storiche di Rai 3, curando la presentazione di alcune puntate di La grande storia e gli editoriali di Correva l’anno.