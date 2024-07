Tartarughe marine, probabile tentativo di nidificazione sulla spiaggia di Pastena

dall’Associazione NaturArt riceviamo e pubblichiamo

Salve sono Alfio Giannotti dell’associazione NaturArt e ci occupiamo del monitoraggio dei nidi di tartaruga marina sul litorale salernitano coordinato dalla Stazione zoologica Anton Dohrn.

Volevo chiederVi una cortesia se possibile, questa notte ci hanno segnalato una traccia di risalita di tartaruga marina a Pastena nei pressi del lido Caravella, un probabile tentativo di nidificazione, sarebbe utile poter diffondere la notizia tramite i Vs canal di informazione per attenzionare gli stabilimenti balneari e le persone che possono imbattersi in una eventuale traccia di nidificazione.

Nel caso è importante contattare il numero H24 3346424670 della Centro recupero tartarughe marine della stazioen Zoologica Anton Dohrn o la capitaneria di porto.