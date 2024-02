Street Art Adv, il murales sostenibile

Arte, bellezza, mutamento. Con Art Adv in un progetto ampio ed intriso di valori, parte da Salerno una campagna pubblicitaria eco sostenibile realizzata per la società internazionale di editoria e collezionismo d’arte Re d’Italia Art, che da oltre dieci anni collabora con i migliori artisti nazionali ed internazionali, affiancando i collezionisti e gli appassionati di arte.

L’idea dell’opera, 25 mq di murales che svettano in Piazza Caduti Civili di Brescia, una delle zone più popolose di Salerno, nasce con l’obiettivo di trasmettere un messaggio attraverso la mescolanza di immagini e colori. Un approccio che si ispira alle correnti artistiche contemporanee per essere impattante e veicolare il senso di forza e resilienza, dando rilievo al brand con una modalità del tutto innovativa. Una preziosa cornice dorata racchiude l’opera proprio come fosse un quadro all’interno di una galleria d’arte nella città. Il volto di una statua greca rappresentata mentre compie il gesto del silenzio, invoglia alla riflessione, all’ascolto, in un mondo costantemente pronto a giudicare, per lasciare spazio al tempo di soffermarsi sull’importanza del rispetto. La corona posta sul capo della statua, oltre ad essere elemento identificativo del brand, acquisisce anche un significato regale, simbolicamente definisce la forza, la determinazione, la potenza. I colori complementari tipici della pop art si mescolano alle macchie di colore della street art e la vignetta in alto riporta il suono onomatopeico tipica dei comics.

Con l’utilizzo dei prodotti Edilcol, ideati per assorbire l’inquinamento, il murales Street Art Adv diventa eco sostenibile ed oltre a comunicare arte, mostra l’importanza di dare attenzione all’ambiente che ci circonda. Grazie al patrocinio del Comune di Salerno, l’aiuola posta di fronte all’opera è stata infatti interamente riqualificata, studiando un progetto di garden design personalizzato, su impulso di Up Adv srl, agenzia creativa specializzata nel settore della pubblicità, del marketing e della comunicazione che con passione si impegna a veicolare nobili ideali grazie all’intuizione di Vincenzo Senese, amministratore. Il progetto è in costante evoluzione, mediante l’arte propaga il valore della bellezza come espressione di armonia e cura, utilizzando pitture anti smog per assorbire le emissioni inquinanti e riqualificando un’aiuola posta di fronte al murales artistico per poter rendere accogliente e pulito l’ambiente circostante. E così, Art Adv ha sviluppato l’idea creativa dell’opera d’arte pubblicitaria su commissione, grazie alla partnership con Re d’Italia Art, società internazionale di editoria e collezionismo d’arte guidata dal Presidente Marco Giordano, da anni sostenitore di un progetto che ambisce a promuovere e valorizzare le opere dei più importanti artisti italiani e di giovani artisti emergenti con appassionati di arte provenienti da tutto il mondo, affinché ognuno possa sperimentare il potere emotivo dell’arte. Quale miglior modo di trasmettere gli ideali sui quali si fonda Re d’Italia Art, se non attraverso un’opera non convenzionale? La mission: valorizzare, rispettare, amare ciò che ci circonda.

PER INFO:

https://upadv.it/art-adv/

https://www.reditaliaart.com/

https://vimeo.com/909964622