Storie di lui, Andrea Bloise presenta il suo libro venerdì 8 al Teatro del Giullare.

Venerdì 8 ottobre 2021, ore 19.00

Al Piccolo Teatro del Giullare di Salerno,

prima presentazione ufficiale al pubblico di

“STORIE DI LUI”

di Andrea Bloise

edito da La Caravella Editrice.

Dialogherà con l’autore la scrittrice e regista Brunella Caputo, le letture sono a cura dell’attore Gaetano Fasanaro.

L’evento è organizzato e realizzato in collaborazione con la Libreria Feltrinelli di Salerno.

Lui è un uomo non più giovanissimo, ma neppure da buttare. Ha un mondo interiore emotivamente dinamico; la sua ferrea certezza è una moglie solida e innamorata, una donna che è parte di Lui, in quote anche superiori al cinquanta per cento. Ventidue episodi, ventidue affreschi di momenti e situazioni di vita di Lui, ciascuno caratterizzato da un termine o un’espressione che costituisce il pretesto e la conclusione di un atto narrativo circolare. Molte le citazioni musicali, pochi ma significativi i personaggi, le Storie di Lui sono un insolito percorso di formazione di un uomo maturo che, ulteriormente, cresce e prende consapevolezza di sé e del proprio stare al mondo; il tutto servito in una narrazione diacronica, con episodi consequenziali, in cui Lui si svela a se stesso e agli altri col suo flusso di pensieri, sensazioni e azioni piuttosto goffe, annaffiato da tanto amore e da una costante attenzione al senso di responsabilità che un uomo adulto è chiamato a riconoscere. La sua stessa ansia è una forma di cura verso ciò che lo riguarda e gli è intorno.