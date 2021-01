Salvezza e fase d’élite per la Rari Nantes Salerno, adesso è certo.

È giunto il momento che tutti aspettavamo. Grazie alla vittoria della Pro Recco sul Quinto per 17-4, la Rari Nantes Salerno è matematicamente salva e si aggiudica anche il diritto a giocare la fase d’élite del campionato, dalla quale poi scaturiranno i play off scudetto.

Primo obiettivo centrato dunque per la Rari e adesso viene il bello, dove la squadra allenata da mister Matteo Citro se la giocherà a viso aperto contro tutti, puntando ad arrivare quanto più in alto possibile.

Un merito da ascrivere al gruppo squadra sicuramente, ma anche a tutto il mondo Rari e alla società guidata dal presidente Enrico Gallozzi, che in un momento difficile per lo Sport in generale dovuto alla pandemia, ha saputo tenere la barra dritta e andare avanti nonostante tutto, non solo assicurando una prima squadra di grande qualità tecnica e umana, ma anche continuando a lavorare incessantemente con il settore giovanile.

Sforzi enormi, ripagati da questo risultato che ha fatto felici i tantissimi sostenitori giallorossi, che potranno godere della massima serie anche nell’anno del centenario, il 2022, e si spera tornando a riempire la piscina Simone Vitale.

L’appuntamento adesso è sabato 30 gennaio alle ore 15 alla piscina Vitale, per l’ultima e ininfluente gara contro la Pro Recco. Sarà l’occasione per festeggiare contro i campionissimi liguri l’importante traguardo raggiunto dai giallorossi.