Salerno Basket 92, Nicola Gagliardi entra nello staff tecnico.

Nicola Gagliardi entra a far parte della famiglia Salerno Basket ’92. Sarà il giovane allenatore di origini beneventane, 23 anni, a coadiuvare coach Dello Iacono in prima squadra nel prossimo campionato di Serie B femminile, ma anche ad assumere la conduzione della formazione Under 18 e il coordinamento delle attività di minibasket per la prossima stagione.

“Sono molto entusiasta e orgoglioso di far parte di una società storica della pallacanestro femminile e non vedo l’ora di iniziare. Con la Serie B sappiamo che l’obiettivo è la promozione, ma con l’Under 18 non vogliamo porci limiti: la ciliegina sarebbe arrivare alle finali nazionali ma il primario scopo da raggiungere è la crescita di ogni singola atleta”, le prime parole di Gagliardi. Nel curriculum del neo granata già tante esperienze, tra cui quelle con i settori giovanili sia maschili che femminili di Magic Team Benevento, HSC Basket Roma e Academy Basket Fidenza.

Intanto, dopo l’ingaggio della baby Giulia Puppo (classe 2003 dal San Severo), la società ha riconfermato le altre giovanissime Lucia Ledda (2000), Linda Giulivo (2001), Vania Esposito (2000), Sara Galdi (2000) e Martina Caputo (1999). Proprio quest’ultima guida la pattuglia con un pizzico di esperienza in più: “Siamo entusiaste e cariche per la prossima stagione. Sono sicura che saremo pronte ad affrontarla al meglio utilizzando il 100% delle nostre forze, grazie soprattutto all’aiuto del coach, con il quale la scorsa stagione siamo riuscite a raggiungere l’ambita vittoria della Coppa Campania. Con lui saremo sicuramente pronte ad affrontare il campionato di serie B cercando di raggiungere tutti gli obiettivi prefissati”, dichiara Caputo a meno di un mese dall’inizio della preparazione.