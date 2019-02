Olympic Salerno, impegno in casa con il San Vincenzo Unitis.

Reduce dal botta e risposta in casa della Valle Metelliana, l’Olympic Salerno torna tra le mura amiche del “Figliolia”. Sul sintetico di Baronissi domani pomeriggio i biancorossi di Enzo De Sio riceveranno, per la quarta di ritorno, la visita del San Vincenzo Unitis, formazione che staziona a ridosso della zona che conta. I pipistrelli scafatesi si giocheranno una delle ultime chance per entrare nella corsa al quinto posto, detenuto al momento proprio dall’Olympic che precede Tramonti ed appunto i prossimi avversari. Già all’andata i colchoneros hanno saggiato le qualità e la solidità di Iovane e soci e dovranno prestare la massima concentrazione per incamerare tre punti che potrebbero rivelarsi fondamentali nel computo finale oltre a dar seguito alla striscia utili di risultati che resiste dal successo casalingo con il Banzano. In ottica formazione, il tecnico salernitano in settimana ha dovuto fare i conti con i problemi accusati in occasione della trasferta di Cava da capitan Acquaviva e Marco Pifano, entrambi usciti anzitempo dal terreno di gioco, e valutato attentamente le condizioni di Amato e Contente. Di contro prosegue a ritmo serrato la marcia verso il rientro in campo a pieno regime dell’attaccante Viscido. Arbitro dell’incontro sarà il sig. Giovanni Papa della sezione di Frattamaggiore.

