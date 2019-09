Jomi Salerno, le ragazze pronte all’esordio in campionato.

Esordio in campionato per la Jomi Pdo Salerno. La formazione allenata da Neven Hrupec, dopo aver osservato il turno di riposo previsto dal calendario in occasione della prima giornata di campionato, scenderà in campo sabato 21 settembre alle ore 18:30 per affrontare l’Ariosto Ferrara tra le mura amiche della Palestra Caporale Maggiore Palumbo. In merito all’impegno di campionato il capitano Pina Napoletano non esita ad affermare: “Ci apprestiamo ad affrontare l’esordio in campionato, nella prima giornata infatti abbiamo osservato il turno di riposo previsto dal calendario. Siamo reduci dall’esperienza in Coppa EHF, a differenza delle altre formazioni del massimo campionato di pallamano femminile non abbiamo preso parte a nessun torneo estivo, stiamo comunque lavorando bene e ci faremo trovare pronte all’appuntamento. Siamo una squadra nuova, composta da elementi giovani, stiamo lavorando per trovare una buona sincronia in campo”. In merito al prossimo avversario poi il capitano della Jomi Pdo Salerno aggiunge: “L’Ariosto Ferrara si è notevolmente rinforzato rispetto alla scorsa stagione, possono contare anche su tre ex come Ana Raijc, Valentina Landri ed Antonella Piantini. La compagine di Carlos Britos ha disputato un’ottima gara all’esordio in campionato riuscendo a superare il Brixen. Per quanto ci riguarda vogliamo partire con il piede giusto, daremo quindi il massimo per portare a casa l’intera posta in palio”. Infine l’appello di Pina Napoletano ai tifosi: “Sarà importante avere il sostegno di un pubblico numeroso nel giorno in cui si festeggia San Matteo, Santo Patrono della città di Salerno”.