jomi Salerno, dopo la vittoria contro il Brixen, le ragazze volano in Croazia per la European Cup.

Il big match è della Jomi Salerno. Capitan Napoletano e compagne superano in trasferta il Brixen Südtirol con il punteggio finale di 26 a 25 nella gara parte del programma della 11^ giornata d’andata della Serie A Beretta, non disputata lo scorso 21 novembre in seguito al rinvio deciso dalla FIGH per accertata positività al Covid-19 nelle fila del club altoatesino. Il sette allenato in panchina da coach Laura Avram conquista così la dodicesima vittoria stagionale, porta a casa altri due punti preziosi e sale a 24 punti in classifica. Emozioni a go-go al Palasport di Bressanone con una sfida vietata ai deboli di cuore e che le salernitane risolvono solo nei secondi finali grazie alla rete di Krnic. A dire il vero al 22′ del secondo tempo la Jomi Salerno è avanti con il punteggio di 25 a 21, un vantaggio che lascia ipotizzare un finale di partita tranquillo. Brixex non è però dello stesso avviso, il sette allenato da Noessing piazza in pochi minuti un break di 4 a 0. La solita Giada Babbo realizza la rete del 25 – 25 al 26′, costringendo coach Avram a chiamare time out. Al rientro in campo tanti errori da una parte e dall’altra, ci pensa Krnic a pochi secondi dal suono finale della sirena a realizzare il gol partita. Un successo prezioso che dà forza alla Jomi Salerno, sempre più solitaria nella sua fuga ed ora a +4 dal secondo posto. Ora spazio agli impegni internazionali. Sabato 16 gennaio (inizio ore 17) e domenica 17 gennaio (inizio ore 15) la Jomi Salerno sarà di scena in Croazia contro la Lokomotiva Zagreb per gli ottavi di finale dell’European Cup Femminile. Alla sua settima partecipazione in una competizione europea, Salerno incrocerà i guantoni con una delle formazioni più attrezzate tra le 16 rimaste in corsa. La Lokomotiva Zagabria annovera nelle proprie fila giocatrici nel giro della Nazionale croata, guidata peraltro dal suo stesso tecnico Nenad Sostaric.

BRIXEN SÜDTIROL – JOMI SALERNO 25 – 26 (Primo Tempo: 12 – 12)

Brixen: Abfalterer 8, Babbo 6, Di Carlantonio, Durnwalder 2, Ghilardi 3, Hilber 4, Maurberger 1, Nothdurfter, Pernthaler, Poce, Pruenster, Vegni 1, Vikoler. Allenatore: Hubert Noessing

Jomi Salerno: Canessa, Casale, Dalla Costa 6, Di Giugno, Ferrari, Gomez 6, Krnic 6, Lauretti Matos, Manojlovic 3, Motta, Napoletano 4, Romeo 1, Stettler. Allenatore: Laura Avram

Arbitri: Schiavone – Cosenza

Impegni internazionali attendono la Jomi Salerno. Capitan Napoletano e compagne scenderanno in campo domani (sabato 16 gennaio) con inizio alle ore 17 e domenica (17 gennaio) alle ore 15 per affrontare la Lokomotiva Zagreb negli ottavi di finale dell’European Cup Femminile. Il sette allenato da Laura Avram, reduce dal prezioso successo ottenuto nel recupero di campionato disputato mercoledì scorso sul campo del Brixen, si tuffa dunque negli impegni di Coppa. La Jomi Salerno incrocerà i guantoni con una delle formazioni più attrezzate tra le 16 rimaste in corsa. Il team della Lokomotiva vanta, infatti, un ricco palmares: tre volte campione in patria, cinque volte vincitrice della coppa nazionale – l’ultima nel 2018 – e trionfatrice anche in ambito continentale con la EHF Cup vinta nel 1991 e la Challenge Cup del 2017. La formazione salernitana proverà comunque a dimostrare il suo valore ed a ben figurare anche in campo internazionale. “A Zagabria – afferma il tecnico Laura Avram – ci attendono due gare davvero molto difficili. Sappiamo che giochiamo contro un avversario di tutto rispetto, con un roster importante, ma dal canto nostro proveremo ad onorare al meglio l’impegno, dando il massimo e disputando un’ottima prestazione. Zagabria si esprime bene nella prima e seconda fase, senza dimenticare che hanno una difesa da invidiare. Per quanto ci riguarda è mia intenzione ruotare tutte le atlete, vorrei dare spazio a tutte per permettere di dimostrare il loro valore e la loro grande gioia di calcare un palcoscenico internazionale”. Il tecnico della Jomi Salerno torna poi sulla vittoriosa gara di campionato contro Brixen. “Stavamo gettando alle ortiche una gara che abbiamo dominato dall’inizio pur giocando bene solo a tratti. Nei minuti finali – termina Laura Avram – abbiamo abbassato la guardia dando l’opportunità alle avversarie di rientrare in gara e di credere nel risultato sino al suono finale della sirena. La cosa che conta in questo momento è il risultato positivo, guardiamo avanti tenendo a mente gli errori che abbiamo commesso”.