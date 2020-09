Jomi Salerno, battuta anche Ferrara.

Netta vittoria della Jomi Salerno che supera in maniera agevole l’Ariosto Ferrara tra le mura amiche della Palestra Caporale Maggiore Palumbo nel match valevole quale terza giornata della Serie A Beretta. Finisce 35 – 13 in favore della formazione allenata da coach Laura Avram che centra la terza vittoria su altrettante gare sin qui disputate. LA PARTITA: Parte subito forte la Jomi Salerno che piazza un parziale di tre reti a zero. Al 13′ le campane allungano ancora il passo grazie alle reti di Gomez e Romeo (7 – 2). Capitan Napoletano e compagne continuano a premere il piede sull’acceleratore: al 20′ il tabellone recita 10 – 3 in favore delle campane. La prima frazione di gioco si chiude con la Jomi Salerno avanti con il punteggio di 16 – 5. La musica non cambia nel secondo tempo, l’Ariosto Ferrara non riesce a trovare la via del gol. Dopo cinque minuti capitan Napoletano e compagne volano sul +15 (20 – 5). Il sette allenato da Avram continua a premere ed al 15′ allunga sino al 27 – 9. Bisogna attendere il 23′ per la doppia cifra della formazione emiliana che realizza con Marrochi il 30 – 10. La gara è praticamente senza storia, Dalla Costa realizza la rete del 31 – 10. Il match si chiude con il netto risultato di 35 – 13 in favore della Jomi Salerno.

Jomi Salerno – Suncini Agribiochimica Ariosto Ferrara 35 – 13 (primo tempo: 16 – 5)

Jomi Salerno: Ferrari, Dalla Costa 2, Motta, De Ciuceis 2, Gomez 5, Romeo 6, Di Giugno, Stettler 4, Manojlovic 6, Napoletano 4, Chianese, Lauretti Matos 3, Canessa Perez, Kovacheva 3. Allenatore: Laura Avram

Ariosto Ferrara: Vitale, Buhna, Manfredini, Crosta 3, Panayotova 2, Rossignoli, Ottani, Fabbricatore 2, Marrochi 6, Angelini, Soglietti, Verrigni. Allenatore: Carlos Britos

Arbitri: Dionisi – Maccarone