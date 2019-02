Jomi Salerno batte Casalgrande Padana e consolida il primato.

La Jomi Salerno supera la Casalgrande Padana con il risultato finale di 25 a 20 nel match valido quale quarta giornata del campionato di serie A femminile e prosegue la marcia in vetta alla classifica.

La Cronaca: parte subito forte la compagine allenata da coach Dragan Rajic che si porta subito sul +3 (4 – 1), Casalgrande Padana prova a rientrare nel match ma le salernitane continuano a pigiare il piede sull’acceleratore arrivando a condurre per 6 a 2. Le ospiti provano a limitare i danni con Orlandi, Fanton e Furlanetto senza però riuscire nell’intento sperato. Le reti del capitano Antonella Coppola e di Ilaria Dalla Costa per le padrone di casa, le due reti realizzate da Ilenia Furlanetto per le emiliane, fissano il risultato sull’ 11 – 8. La Casalgrande Padana non si arrende, riuscendo ad arrivare sino al -2 (12 – 10). Ci pensano Trombetta e Gomez a chiudere i conti, la prima frazione di gioco si chiude così con la Jomi Salerno avanti con il risultato di 14 – 10.

Ad inizio ripresa le ospiti allenate da Lassouli riescono ad accorciare sino al -2 (15 – 13). La Jomi Salerno non ci sta, comincia nuovamente a macinare gioco e si riporta subito sul +5 (19 – 14). Le ospiti cominciano a sbagliare qualcosa in attacco, compreso un sette metri spedito alto da Fanton, mentre le salernitane realizzano con la giovane Fabbo la rete del 20 – 14. Le ospiti provano a ricucire nuovamente lo strappo ma la formazione salernitana allunga ancora grazie alla doppietta di Oliveri e la rete di Lauretti Matos.

La Casalgrande Padana prova a tenere botta ma deve arrendersi alle reti di Gomez e Fabbo da sette metri. Finisce 25 a 20 in favore della Jomi Salerno che porta a casa altri due punti preziosi. Al termine del match capitan Coppola e compagne hanno festeggiato insieme ai propri calorosi tifosi la recente vittoria della Coppa Italia.

Jomi Salerno – Casalgrande Padana 25 – 20 (primo tempo: 14 – 10)

Jomi Salerno: Ferrari, Trombetta 2, Dalla Costa 5, Coppola 4, Gomez 6, Fabbo 2, Rajic 1, Napoletano, Piantini, Oliveri 2, Lauretti Matos 3, Casale, Landri. Allenatore: Dragan Rajic

Casalgrande Padana: Rondoni, Kere, Franco, Furlanetto 7, Pranzo 2, Artoni S. 3, Rivi, Lamberti, Artoni A. 2, Orlandi 1, Iacovello, Fanton 5, Lusetti, Bertolani. Allenatore: Yassine Lassouli

Arbitri: Zendali – Riello