Jomi Salerno al debutto contro l’Ariosto Ferrara.

La Jomi Salerno è pronta a tuffarsi in campionato. Prende, infatti, il via sabato la 50^ stagione della massima serie femminile. Esordio casalingo per capitan Coppola e compagne che domani (sabato 15 settembre ndr) con fischio d’inizio alle ore 18:30 affronteranno tra le mura amiche della Palestra Caporale Maggiore Palumbo l’Ariosto Ferrara. In merito all’imminente inizio del torneo di massima serie di pallamano femminile il neo tecnico della formazione salernitana Dragan Rajic non esita ad affermare…

“Le prime gare di campionato sono sempre molto difficili perché non si conosce ancora il reale valore delle avversarie. Sappiamo che Ferrara si è notevolmente rinforzata rispetto alla scorsa stagione, dobbiamo quindi stare molto attenti, sarà una squadra diversa rispetto a quella dello scorso campionato. Per quanto ci riguarda siamo al settanta per cento poiché abbiamo iniziato in ritardo rispetto alle altre causa impegni in nazionale di diverse atlete. Stiamo comunque lavorando sodo, considerata anche la successiva sosta del campionato, abbiamo già programmato in tal senso il nostro lavoro. Speriamo di partire con il piede giusto, di centrare la vittoria e di regalare una prima soddisfazione stagionale ai nostri tifosi”. Sull’esperienza in Champions League lo stesso allenatore della Jomi Salerno poi afferma… “Sono state gare utili per fare esperienza. Ho preparato queste partite in modo che le mie atlete non accusassero le sconfitte dal punto di vista psicologico. Ho sfruttato la Champions per far respirare l’aria internazionale anche alle nostre giovani atlete. E’ stato bello vedere andare in gol per ben due volte Giulia Fabbo ed in una occasione Erika De Somma. Abbiamo inoltre sfruttato queste partite per capire i nostri limiti, stiamo lavorando adesso affinché non si commettano più determinati errori. Con avversarie forte – conclude Dragan Rajic – abbiamo retto sin quando abbiamo potuto, è ovvio che quando le formazioni straniere mettono le marce alte, diventa difficile poi stargli dietro”. Questa la rosa della Jomi Salerno per la stagione 2018/2019: Elisa Ferrari, Rita Trombetta, Carmela Stellato, Ilaria Dalla Costa, Roberta Motta, Erika De Somma, Serena Santoro, Antonella Coppola, Suleiky Gomez Hernandez, Giulia Fabbo, Pina Napoletano, Antonella Piantini, Laure Oliveri, Cyrielle Lauretti Matos, Laura Casale, Valentina Landri, Martina De Santis.