Il Basket Bellizzi fa visita al Basket Club Irpinia all’esordio

Si parte: Bellizzi fa il proprio esordio sul parquet del Basket Irpinia

Coach Sanfilippo: «Sensazioni positive, abbiamo lavorato bene in pre-season»



Prende ufficialmente il via la Serie C Gold 2019/2020 per il Semprefarmacia.it Basket Bellizzi. I gialloblu faranno il proprio esordio sul parquet del Basket Club Irpinia. La gara sarà disputata sabato 5 ottobre, presso il Pala “Del Mauro” di Avellino. Palla a due alle ore 20:30. Il match sarà diretto dal 1° arbitro sig. Antonino D’Aiello di Caserta e dal 2° arbitro sig. Andrea Manganiello di San Giorgio del Sannio (BN).

Le dichiarazioni di coach Antonino Sanfilippo

Alla vigilia del match, il tecnico gialloblu racconta le sensazioni: «Arriviamo molto bene a questa partita d’esordio. Abbiamo sensazioni molto positive, dopo l’ottimo lavoro svolto in pre-season. Anche i nostri under si stanno inserendo gradualmente nei meccanismi, nonostante le fisiologiche difficoltà di adattamento ad un contesto senior, professionistico».

Poi una battuta sull’impegno d’esordio: «Andremo ad affrontare un avversario che non conosciamo a fondo. Anche in virtù di ciò, sarà importante mettere sul parquet grande solidità».

Vincenzo Buoninfante

Ufficio stampa Basket Bellizzi