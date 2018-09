Guiscards Day, aperte scuola calcio e pallavolo.

Continuano le novità in casa Salerno Guiscards. La Polisportiva presieduta da Pino D’Andrea ha deciso di ampliare le proprie attività, lanciando in orbita la scuola calcio e la scuola pallavolo griffate Guiscards. Si tratta di un progetto fortemente voluto dalla dirigenza, con lo scopo di regalare momenti di sano divertimento a tutti i piccoli atleti che si avvicineranno a due degli sport più celebri del nostro territorio.

«Le scuole di calcio e pallavolo incarnano perfettamente lo spirito della Salerno Guiscards: la qualità di istruttori preparati, una organizzazione seria e professionale, l’attenzione al territorio, cercando di favorire la partecipazione anche delle fasce meno abbienti – dichiara il responsabile per l’Innovazione della società, Dario Guadagno -. Ancora una volta, come Innovatics, siamo fieri di accompagnare un progetto virtuoso, del quale condividiamo principi e obiettivi».

Per quanto riguarda il calcio, il settore dedicato ai piccoli atleti in erba sarà curato dall’esperienza e dalla maestria degli istruttori Alberto Sonderegger e Dario Alviggi. La scuola calcio Salerno Guiscards per questa prima annata si concentrerà sulle categorie Piccoli Amici (che comprende i bambini nati tra il 2011 e il 2014) e Pulcini (con i bambini nati tra il 2008 e il 2010). Gli allenamenti, che si terranno il martedì e il giovedì dalle ore 17 alle 19 presso il campo sportivo del Siulp di Salerno (in via Generale Clark, 54), partiranno il 18 settembre, con le prime due settimane considerate di prova gratuita.

La scuola di pallavolo, condotta con competenza dal responsabile Carlo Esposito, lavorerà sulle classi Under 12-13-14-16-18 femminili. Le attività si svolgeranno il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17 alle ore 20 presso l’Istituto Nautico e la palestra della scuola XX settembre, situate entrambe a Torrione.

GUISCARDAYS – Si registrano novità anche nell’ambito dell’attività della prima squadra. Il format innovativo portato avanti dalla società avrà uno dei suoi punti cardine domani (domenica 16 settembre). È tutto pronto, infatti, per il primo GuiscarDayS: si tratta di una sorta di raduno amichevole che vedrà protagonisti i calciatori e altri ragazzi che, con le loro richieste social, hanno espresso il loro desiderio di conoscere la realtà dei foxes e di mettersi alla prova. Un incontro che può rappresentare anche un’opportunità per lo scouting del club, alla ricerca di elementi in grado di colmare le eventuali lacune presenti nell’organico. Un test prezioso per i giocatori che potranno mettersi in mostra e che cercheranno di rientrare nel progetto tecnico di mister Amendola. Il primo appuntamento è fissato per domani alle ore 11,00 presso il Centro sportivo di Casignano. Ma le soprese sono destinate a continuare.