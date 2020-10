Givova Scafati, match contro Napoli a porte chiuse.

La Givova Scafati rende noto che, a causa dell’emergenza sanitaria in corso e per ragioni di sicurezza in tema di prevenzione dalla diffusione del contagio da Covid-19, la partita valevole per il secondo turno del girone arancione della SuperCoppa Centenario 2020, in programma domenica prossima 18 ottobre 2020, alle ore 18:00, al PalaMangano, tra i padroni di casa della Givova Scafati e gli ospiti della Ge. Vi. Napoli sarà disputata a porte chiuse e pertanto, esclusi gli addetti ai lavori muniti di apposito pass, non sarà in alcun modo possibile accedere all’interno della struttura di Viale Della Gloria.

Chiunque fosse interessato alla visione della partita, potrà assistere alla stessa attraverso la diretta streaming proposta dalla Lega Nazionale Pallacanestro con il servizio in abbonamento denominato LNP Pass (https://lnppass.legapallacanestro.com).

Saranno inoltre garantiti gratuitamente gli aggiornamenti in tempo reale attraverso il play by play della partita offerto dalla Lega Nazionale Pallacanestro sul proprio sito ufficiale (www.legapallacanestro.com) oppure attraverso i canali social ufficiali della scrivente società (Facebook, Instagram e Telegram).