Comunicato stampa n° 70 Stagione 2017/2018 Olympic Salerno, insidiosa trasferta a Castel San Giorgio. Turno di riposo per Allievi e Giovanissimi.

Riflettori puntati sull’Olympic Salerno negli anticipi della quarta giornata del girone F del campionato regionale di Prima Categoria. I biancorossi, dopo il successo in rimonta sull’Honveed Coperchia, sono intenzionati a mantenere l’imbattibilità che dura ormai dal pareggio con il Tramonti prima della sosta natalizia a cui è seguita una striscia di risultati davvero positiva con sei vittorie ed un pareggio.

Sulla loro strada, però, troveranno una Pro Sangiorgese rivitalizzata dal sorprendente successo tennistico in quel di Bellizzi e decisa a giocarsi tutte le proprie carte per uscire dalle sabbie mobili della classifica. Un avversario ostico con molti elementi di comprovata esperienza giunti nell’ultima sessione di mercato ad integrare i giovani del posto. In occasione del match che sarà disputato sul sintetico del “Sessa” di Castel San Giorgio, mister De Sio (oltre ai lungodegenti) dovrà fare a meno del capitano Osvaldo Acquaviva, appiedato per un turno dal giudice sportivo per recidività in ammonizione. Sul fronte disciplinare da registrare anche l’ingresso in diffida di Eugenio Condolucci. Arbitro dell’incontro sarà il sig. Daniele Persico di Battipaglia.

Turno di riposo per entrambe le principali formazioni del settore giovanile biancorosso. Allievi e Giovanissimi Provinciali, dopo le fondamentali vittorie dello scorso week-end, guarderanno con interesse ai risultati provenienti dagli altri campi e ricaricheranno al contempo le batterie per il rush finale con l’obiettivo di centrare la qualificazione ai play-off. Tornano, invece, in campo gli Esordienti 2005 Opes che sfideranno la Sianese dopo lo stop forzato per il ritiro del Red Lions.

L’A.S.D. Olympic Salerno comunica inoltre che sono aperte le iscrizioni a tutti i corsi di scuola calcio per l’anno 2017-18 per le categorie Piccoli Amici per nati dal 1/1/2010 al 31/12/013, Pulcini: nati dall’ 1/1/2007 al 31/12/2009, Esordienti: nati dall’ 1/1/2005 al 31/12/2006, Giovanissimi: nati dall’ 1/1/2003 al 31/12/2004, Allievi: nati dall’ 1/1/2001 al 31/12/2002. Gli allenamenti si svolgeranno presso le seguenti strutture: “Centro Sociale” Via Vestuti, Quartiere Italia (Pastena) Salerno, “Tiki-Taka” ampo di calcio a 5 coperto, via Wenner (Fratte), Salerno, campo sportivo “De Gasperi” quartiere Europa (Pastena) Salerno. Sarà disponibile il servizio minibus, inoltre, prenotando la propria settimana di prova entro il 15 ottobre e portando un amico si ha diritto allo sconto del 50% per entrambi sulla quota d’iscrizione, la quale comprende: Tesseramento Figc, polizza assicurativa, visita medica con elettrocardiogramma, 2 completini e zainetto dell’Olympic Salerno, analisi posturale specialistica. Per ulteriori promo del decennale, scuola calcio portieri ed altre info sarà sufficiente rivolgersi al numero 3288090105 oppure consultare il sito internet www.olympicsalerno.it o inviare mail all’indirizzo info@olympicsalerno.it. La segreteria è aperta dal lunedi al venerdi dalle 16 alle 18 presso il Centro Sociale in via Vestuti, Quartiere Italia (Pastena) Salerno. L’Olympic Salerno comunica altresì il lancio del nuovo piano Marketing per la Stagione 2017/18 consultabile al seguente link http://www.olympicsalerno.it/partnership.php