Basket Bellizzi, arriva la stella Larry Middleton, sarà responsabile del settore giovanile.

Il Semprefarmacia.it Basket Bellizzi è felice di annunciare l’ingaggio di Larry Middleton in qualità di nuovo responsabile del settore giovanile gialloblu. Con un glorioso passato nella Serie A italiana (Trieste, Rimini, Siena, Pesaro e Avellino tra le altre), Middleton sarà supervisore dell’intero settore giovanile, nonché Head Coach di tutte le formazioni under del Basket Bellizzi. L’ex guardia ricoprirà anche il ruolo di Assistant Coach in prima squadra.

Queste le sue prime dichiarazioni: «Sono sempre alla ricerca di nuovi stimoli. Ho avuto modo, in passato, di conoscere l’energia del pubblico di Bellizzi, che mi ha subito catturato. Quando poi ho conosciuto Fabio Scannapieco ed il Presidente Pellegrino, ho capito anche la competenza e la professionalità con cui opera questa società». Poi subito una panoramica su quello che sarà il lavoro da portare avanti con le giovanili: «L’obiettivo è quello di far maturare i nostri ragazzi, accrescere in loro la fiducia nei propri mezzi e portarli ad essere competitivi. Molto dipenderà dalla loro disponibilità a faticare in palestra. Raggiungere livelli importanti richiede tanto lavoro, volontà e serietà».

L’auspicio di Middleton è quello di poter mettere al servizio dei tanti giovani del settore giovanile, tutta l’esperienza maturata in tanti anni trascorsi ad altissimo livello: «Spero di poter trasmettere a tutti la mia esperienza, dentro e fuori dal campo. Vorrei provare ad essere da esempio ai ragazzi, dimostrando loro che con la serietà si può arrivare a raggiungere traguardi prestigiosi. Un altro obiettivo importante sarà quello di infondere in tutti loro l’importanza di sentirsi parte di un gruppo, ricordando sempre che la pallacanestro è uno sport che si gioca in 5 e non individualmente».

Come detto, Middleton sarà anche Assistant Coach in prima squadra. Queste le sue aspettative sul prossimo campionato di Serie C Gold: «Mi aspetto una stagione elettrica. Questa sarà una grande sfida per la nostra società. Io non vedo l’ora di iniziare, di andare in palestra per conoscere tutti i ragazzi e iniziare a lavorare con coach Sanfilippo. Con grande volontà e disponibilità al sacrificio, credo che si potranno ottenere grandi risultati».

In chiusura, Middleton ha parole di elogio per i tifosi gialloblu: «Io assorbo l’energia dal pubblico. Lo scorso anno sono venuto in più di un’occasione ad assistere alle partite e conosco bene l’entusiasmo del pubblico di Bellizzi. È una cosa fantastica, ti dà una marcia in più e sono sicuro che i ragazzi in campo avvertono questa carica».