SIMONA LEVI NUOVA PRESIDENTE DEL” ROTARACT CLUB SALERNO”.

“Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile”. Ha scelto come motto questa frase, attribuita a San Francesco, la nuova Presidente del “Rotaract Club Salerno”, la dottoressa Simona Levi, laureata in Scienze Politiche all’Università di Salerno, da tempo impegnata nel sociale, sia con il sodalizio rotaractiano, sia con la “Caritas Diocesana”. La neopresidente ha ricevuto il collare e lo spillino dalla Presidente uscente Lidia Concilio , durante la tradizionale cerimonia del “Passaggio delle Consegne” che si è svolta presso l’Hotel Cetus di Cetara. La dottoressa Concilio, ha ricordato, alcuni dei progetti più importanti che hanno caratterizzato il suo anno:” Già durante il primo lockdown, per essere vicini alle persone bisognose della nostra città, abbiamo ideato il progetto “Adotta una famiglia” che consiste nel comprare e consegnare generi alimentari di prima necessità, ma anche vestiario alle persone bisognose. Abbiamo donato anche due bellissime biciclette a due bambini del centro storico di Salerno, di 8 e 14 anni. Nell’ambito dei progetti dedicati all’ambiente abbiamo portato avanti un progetto sul corretto uso dell’acqua e un progetto per la pulizia delle spiagge salernitane. Abbiamo anche contribuito al restauro di un affresco parietale della chiesa di Santa Maria de Lama, nel centro storico di Salerno e consegnato dei gilet catarifrangenti ai migranti della zona litoranea di Eboli che si recano a lavoro con la bicicletta. Grazie ai nuovi soci, con il progetto “Scaldacuore”, abbiamo anche consegnato dei kit di sopravvivenza ai senzatetto della città ”. Tanti i progetti che saranno messi in campo dalla nuova presidente Simona Levi: ” Oltre a continuare i progetti avviati dedicheremo molta attenzione all’ambiente. Intensa sarà la collaborazione con il Club Rotary Salerno a.f.1949, nostro club padrino, presieduto dalla professoressa Maria Rosaria Lombardi”. La nuova Presidente ha presentato il nuovo Consiglio Direttivo: Past President: Lidia Concilio; Vice Presidente: Vincenzo Nobile; Prefetto: Chiara Bittarelli; Segretario Esecutivo: Valentina Palumbo; Segretario Verbalizzante: Ciro Maria Ruocco; Tesoriere: Andrea Bignardi. Consiglieri: Natalia Granito, Veronica Amendola, Gennaro Petraglia, Andrea Santoriello, Marco Gallo, Fabio Grimaldi. Durante la serata sono stati spillati undici nuovi soci: Michelangelo Melillo, Mariarosaria Melillo, Rita Aliberti, Francesca Acconciagioco, Roberta Acconciagioco, Benedetta Acconciagioco, Veronica Sessa, Cristina Centamori, Francesco Avallone. Presenti alla serata il Past President Rocco Pietrofeso, la Presidente Maria Rosaria Lombardi, l’Assistente di Area Michele Venturino, la Segretaria Distrettuale Amelia Borgia e l’Assistente dei Governatori Massimo Franco e Costantino Astarita, l’avvocato Ciro Senatore.

Aniello Palumbo