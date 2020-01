“I primi 1000 giorni di Vita, Early Child Developement, progetto congiunto di Comune e Asl.

L’Asl Salerno e il Comune di Salerno-Assessorato alle Politiche Sociali presentano il progetto “I primi 1000 giorni di Vita, Early Child Developement”, un programma di formazione e informazione rivolto ad operatori degli asili nido ed ai genitori di bambini da zero a tre anni, che interesserà gli asili nido presenti sul territorio comunale, finalizzato alla tutela ed al miglioramento della salute del bambino.

L’iniziativa sarà presentata nel corso di una conferenza stampa che si terrà il 29 gennaio 2020, alle ore 10.00, presso la Sala del Gonfalone del Comune di Salerno.

Interverranno:

Vincenzo Napoli – Sindaco di Salerno

Giovanni Savastano – Assessore Politiche Sociali Comune di Salerno

Ferdinando Primiano – Direttore Sanitario Asl Salerno

Ida Andreozzi – Componente Tav. Tecnico Regionale e Ministeriale Area Materno Infantile.

La sinergia tra gli Enti Locali che si occupano della salute del bambino vede la collaborazione tra l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Salerno e la ASL Salerno, per un corretto sviluppo del bambino così come previsto dal Programma Regionale “I primi mille giorni di vita” PRP 2014 – 2020. Tale programma all’azione C6 si occupa in modo specifico della promozione dell’Early Child Developement, che mira a dare sostegno alla genitorialità, per rendere i nuovi genitori più consapevoli delle proprie potenzialità e di quelle dei propri figli. E’ fondamentale attuare il programma per monitorare, migliorare e incidere positivamente su determinanti di salute del bambino da 0 a 3 anni per una buona salute fisica, mentale, cognitiva, emotiva e sociale dei bambini e di conseguenza delle famiglie. Infatti negli ultimi anni l’OMS e l’Unicef sottolineano sempre di più la necessità di promuovere l’Early Child Development” il cui significato operativo è “interventi precoci per lo sviluppo del Bambino”.

L’attività di formazione che l’ASL Salerno intende mettere in campo in collaborazione con gli Asili Nido del Comune di Salerno va considerata oltre che un’occasione di sensibilizzazione della popolazione e degli operatori, anche come possibilità di incrementare le competenze dei genitori perché le scelte di salute siano consapevoli ed effettivamente praticabili per un corretto sviluppo del bambino.

Tale attività si concretizza attraverso percorsi informativi/formativi da attuarsi presso gli Asili Nido Comunali insistenti sul territorio di Salerno rivolti, sia al personale docente sia ai genitori; i corsi saranno tenuti da personale dell’Asl di Salerno (Direzione Sanitaria Aziendale e Unita Operativa Materno Infantile del Distretto Sanitario di Salerno) opportunamente formato.

I percorsi formativi e la modalità di svolgimento saranno coordinati dalla UOSD Analisi e Monitoraggio PDTA – Governo LEA e Appropriatezza delle Cure – Direzione Sanitaria Aziendale e dalla Direzione degli Asili Nido del Comune di Salerno e partirà già con un intervento su: “Nati per Leggere” nel corso della Conferenza Stampa, finalizzata a divulgare l’iniziativa, che si terrà il 29 Gennaio 2020 ore 10.00 presso la Sala del Gonfalone del Comune di Salerno.