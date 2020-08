Eccellente intervento chirurgico ortotrauma al Ruggi.

Paziente V. P. anni 43.

Grave infortunio sul lavoro in data 26/08 presso azienda di Battipaglia, riportando lo scoppio della vertebra L2 con disturbi della sensibilità agli inferiori. Trasferito all’A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno.

In data 28/08 dopo eccellente preparazione in reparto, è stato operato.

Intervento durato oltre 7 ore con tecnica innovativa ed all’ avanguardia, consistente in un tempo laterale, in cui si è reso necessario ricostruire completamente il corpo vertebrale, ed un tempo posteriore per stabilizzare la colonna.

Tutto ciò è stato possibile grazie alla presenza di uno dei migliori chirurghi vertebrali d’Italia, il dottore Luigi Caruso che opera nella Divisione di OrtoTraumatologia diretta dal dottor Mauro Nese, il cui apporto in sala operatoria è stato fondamentale, unitamente allo strumentista Giovanni Attianese, e a Mario Silvestri, Giovanni De Chiara, Gennaro Ricco coordinati dall’anestesista Antonio Romanelli. L’equipe guidata dal Primario ha reso possibile un intervento di questo tipo in piena emergenza estiva.

Il paziente sta benissimo e ha recuperato in pieno ogni funzionalità.