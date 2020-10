Asl Salerno, Vincenzo D’Amato nuovo direttore provvisorio.

Il dott. Vincenzo D’Amato, Direttore Generale dell’AOU “S.Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona ”, comunica che in data odierna si è insediato nelle funzioni di direzione dell’Asl Salerno, attribuitegli in via temporanea con decreto n. 131 del 23.10.2020, adottato dal Presidente della Giunta Regionale della Campania per cause ostative che impediscono transitoriamente al dott. Mario Iervolino lo svolgimento della sua funzione di Direttore Generale.

Il dott. D’Amato assicura che in questo momento delicato e critico profonderà tutto il suo impegno per far fronte alle necessità assistenziali, in piena continuità con l’attuale gestione, ed augura al dottore Mario Iervolino di tornare al più presto alla guida dell’Asl Salerno per lo svolgimento delsuo incarico.