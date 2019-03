Arpac, avviato su Twitter un canale dedicato ai pollini.

Su Twitter è attivo il canale del Laboratorio multisito Inquinamento atmosferico e Biomonitoraggio regionale, struttura dell’Arpa Campania con sede a Caserta. Il canale è principalmente dedicato alla diffusione del bollettino settimanale dei pollini, che viene emesso di norma il martedì e fornisce un quadro della dispersione aerea dei pollini allergenici delle piante e degli alberi maggiormente presenti sul territorio campano.

Si tratta del primo canale avviato da Arpac sui social media: un ulteriore passo per avvicinare l’Agenzia ai cittadini e agli interlocutori istituzionali, organizzato dal Servizio Comunicazione dell’Ente e pienamente condiviso dal commissario straordinario Stefano Sorvino. Arpac monitora la diffusione dei pollini con tre stazioni, situate rispettivamente a Napoli, Caserta e Benevento. Il “Laboratorio dei pollini”, accreditato per il metodo di prova UNI 11108:2004 con il quale si eseguono le attività, produce il bollettino settimanale dal 2007.

Il bollettino, presentato ora in veste completamente rinnovata con elementi grafici che facilitano la sua consultazione, è destinato principalmente ai cittadini che soffrono di pollinosi e ai medici allergologi. La pubblicazione è pensata infatti per informare sulla diffusione dei pollini che provocano allergie, anche con previsioni di tendenza per i giorni successivi. Inoltre i dati di monitoraggio raccolti a medio/lungo periodo possono essere utilizzati in campo ambientale, ad esempio per la valutazione dei cambiamenti climatici.

L’indirizzo del Canale Twitter del Laboratorio Pollini dell’Arpa Campania è https://twitter.com/ArpaCampania

Il bollettino dei pollini è anche consultabile dal portale web dell’Agenzia all’indirizzo http://www.arpacampania.it/web/guest/pollini_visualizzazione